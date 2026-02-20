El ‘Nazareno de la Esperanza’ anuncia la Semana Santa de Albacete

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha puesto en valor la importancia que la celebración de la Semana Santa tiene para nuestra ciudad y el apoyo decidido que el Ayuntamiento brinda a la Junta de Cofradías y Hermandades para que siga engrandeciendo esta celebración.

Manuel Serrano se ha manifestado durante su asistencia al acto de presentación oficial del cartel anunciador de la Semana Santa de Albacete 2026 que esta tarde ha tenido lugar en la Catedral, coincidiendo un año más con el Miércoles de Ceniza y el inicio de la Cuaresma, acompañado por el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Albacete, Antonio Martín, el obispo de la Diócesis albaceteña, Ángel Román, el presidente de la Cofradía Nuestra Señora de la Esperanza Macarena, Arturo Cañadas, la concejala de Cultura y Festejos, Elena Serrallé, los concejales del Equipo de Gobierno, Alberto Reina y Llanos Navarro, y otros miembros de la Corporación Municipal.

El alcalde ha felicitado a los autores de los 12 carteles presentados este año al concurso organizado por la Junta de Cofradías y Hermandades y, de manera especial al autor del cartel anunciador de la Semana Santa de Albacete de este año, el albaceteño Rubén Sanz Ferre, protagonizado por la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena y bautizado con el nombre de ‘Nazareno de la Esperanza’.

Una felicitación que Manuel Serrano ha hecho extensiva al autor del cartel de la Procesión Infantil 2026 ‘Dejad que los niños se acerquen a mí’, Sebastián Henry Masia Francis, y a los ganadores de los diferentes accésits entregados, Inés Escudero González, Ana Escribano y María Jimena de Marcos y Valcárcel, así como a la profesora del CEIP Parque Sur, Puri Espinosa Cabello, por su implicación constante en este concurso, apostando por seguir inculcando desde edades tempranas el amor y respeto que merece la Semana Santa para asegurar su futuro en nuestra ciudad.

El alcalde ha agradecido a la Junta de Cofradías y Hermandades, con su presidente Antonio Martín al frente, así como a los 8.000 cofrades de las 15 cofradías y hermandades que la integran, la gran labor diaria que realizan durante todo el año para que nuestra Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y parte fundamental de la ‘Marca Albacete’, sea cada año más solemne, brillante, emocionante y participativa si cabe.

Manuel Serrano ha animado a los albaceteños y albaceteñas, así como a las personas que nos visiten durante la Semana Santa a disfrutar de las numerosas procesiones y actos litúrgicos que tendrán lugar en nuestra ciudad, con más de 40 imágenes y grupos escultóricos participando en los desfiles procesionales.

Durante el acto, amenizado por la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena, el Movimiento Scout Católico ha entregado de manera simbólica la luz de la Paz de Belén a la Junta de Confradías y, una vez finalizado, ha tenido lugar una Eucaristía con motivo del Miércoles de Ceniza.