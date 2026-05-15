Mejoras en las Oficinas de Turismo de la Sierra del Segura para ofrecer experiencias ‘premium’

El Grupo de Acción Local (GAL) Sierra del Segura ha dado un paso más en la profesionalización de su acogida al visitante, mejorando y modernizando las Oficinas de Información y Turismo de la comarca para transformarlas en centros de experiencias inteligentes y conectadas.

La iniciativa ha incluido actuaciones como la digitalización de los puntos de atención, la adquisición de sistemas de última tecnología para visitas guiadas y la unificación de la imagen corporativa del personal.

Esta actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Sierra del Segura – Destino Turístico Sostenible”, que está financiado con fondos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dicho plan cuenta con una inversión global que roza los 4 millones de euros que están permitiendo llevar a cabo multitud de acciones en todo el territorio para consolidar a la comarca como un destino turístico de referencia nacional, equilibrando la innovación tecnológica con el trato humano y la identidad local.

Así lo ha indicado el presidente del Grupo de Acción Local Sierra del Segura, Federico Moreno, quien ha recordado que “la Sierra del Segura se encuentra inmersa en una transformación estructural para adaptarse a las exigencias del turista del siglo XXI y fomentar un turismo sostenible”. "La modernización de nuestras oficinas es la puerta de entrada a un modelo donde el Ecoturismo y la sostenibilidad se viven desde el primer minuto de la visita", subraya Moreno, quien añade que “estamos pasando de tener recursos turísticos dispersos a contar con un producto turístico definido, coherente y listo para su comercialización", ha añadido.

Uno de los pilares de la modernización de las Oficinas de Turismo es la dotación de equipos de alta fidelidad para la realización de visitas guiadas. Estos sistemas permitirán a los guías locales realizar recorridos interpretativos por el patrimonio histórico y natural de la comarca garantizando una calidad de audio óptima, evitando la contaminación acústica y facilitando la accesibilidad para personas con dificultades auditivas.

Esta apuesta por la digitalización no se limita al hardware, sino que se integra en una red comarcal que busca la eficiencia y la calidad bajo el sello SICTED Novel, distinción que ya ostenta el territorio como prueba de su compromiso con la mejora continua.

El Plan también refuerza la marca territorial a través de la identidad visual. La adquisición de equipamiento textil técnico y uniformidad para los informadores y guías del territorio responde a la necesidad de proyectar una imagen de destino estructurado y profesional. De este modo, el visitante percibirá una cohesión estética y de servicio en cualquiera de los municipios que conforman la comarca.