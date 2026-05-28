La mejora en la red de abastecimiento de agua en la carretera de Ayora beneficiará a Tinajeros, el Circuito y el polígono Ajusa

El Ayuntamiento de Albacete está ejecutando a través de Aguas de Albacete obras de mejora de la red de abastecimiento de agua potable en la zona de la Carretera de Ayora, con un presupuesto cercano a los 200.000 euros. Según informó el concejal de Proximidad, Carlos Calero, se trata de “una actuación destinada a reforzar la calidad, continuidad y fiabilidad del suministro en esta vía y en las zonas que se abastecen desde esta conducción. También se conseguirá aumentar la seguridad de abastecimiento a las parcelas cercanas, a la pedanía de Tinajeros, al Polígono Industrial del Sector 18 conocido como Ajusa, y al Circuito de Velocidad de La Torrecica”.

Se instalará un nuevo hidrante y se renovarán las acometidas de abastecimiento

Se está sustituyendo la conducción existente de fibrocemento de 100 mm de diámetro por una nueva tubería de fundición dúctil del mismo diámetro, en 1.062 metros de longitud. Además, se instalará un nuevo hidrante y se renovarán las acometidas de abastecimiento, así como los registros y válvulas de corte, para mejorar la sectorización de la red y facilitar futuras actuaciones en caso de incidencia o avería.

Los trabajos se iniciaron el pasado 30 de abril, y está previsto terminarlos a finales del mes de junio. La instalación de nueva tubería ha comenzado en el tramo más alejado del casco urbano, y mientras duren las obras se ocupará parcialmente la vía de servicio existente. Para afectar lo menos posible a los usuarios de esta vía, se desplazará el tráfico a lo largo del trazado conforme avance la instalación del nuevo conducto.

Calero recordó que “las infraestructuras de abastecimiento de agua potable de nuestra ciudad requieren una evolución constante, adaptándolas de forma coordinada al crecimiento urbano para garantizar un servicio eficiente y de calidad. El Ayuntamiento y Aguas de Albacete siguen avanzando en la modernización de las infraestructuras hidráulicas mediante actuaciones para tener una red más segura, eficiente y preparada para responder a las necesidades actuales y futuras de suministro de agua potable con la mayor garantía y la mejor calidad. De hecho, cada vez que acometemos obras de importancia en cualquier vía del municipio, aprovechamos para renovar las redes de abastecimiento y saneamiento en las zonas afectadas por las obras”.