Más de 53.000 euros en mejorar las aulas de danza del Real Conservatorio

El vicepresidente de la Diputación de Albacete, Fran Valera, y el diputado de Educación y Cultura, Miguel Zamora, han visitado, junto a personal del centro, encabezado por el director del Real Conservatorio de Música y Danza, Jesús Manuel Díaz Valenciano, las obras realizadas en las aulas de danza del centro, consistentes en la instalación de nuevo pavimento técnico profesional adaptado a las necesidades específicas de esta disciplina artística.

La actuación, que ha supuesto una inversión provincial de más de 53.000 euros, se ha desarrollado en las aulas 1, 2 y 3 de danza, sobre una superficie total de más de 236 metros cuadrados, e incluye la colocación de tarima profesional con sistema de absorción de impactos y tapiz de PVC antideslizante, cumpliendo con las normativas técnicas específicas para la práctica segura de la danza.

Seguridad, calidad y cuidado del alumnado

El proyecto respondía a una necesidad clara: el pavimento anterior, con más de 25 años de antigüedad, ya no reunía las condiciones adecuadas para la práctica de la danza, con el consiguiente riesgo de lesiones para el alumnado

La nueva tarima instalada incorpora base multicapa de madera de abedul con apoyos de elastómero de doble densidad, un índice de absorción de impactos de al menos el 65% y resistencia certificada, además de un tapiz técnico específico, mejorando notablemente la seguridad, el confort y el rendimiento en las clases.

Durante la visita, Fran Valera ha recordado que, lejos de ser un gesto aislado, esta intervención es parte de la estrategia decidida de mejora de las instalaciones del Real Conservatorio, destacando que el Gobierno Provincial con Santi Cabañero al frente está actuando, tanto en el mantenimiento ordinario como en las inversiones estructurales necesarias para situar el centro a la altura del talento que alberga.

“Nuestro compromiso es patente; por eso también hemos querido mejorar este aspecto que era necesario, aún sabiendo que lo importante ya está en marcha: la danza contará muy pronto con unas instalaciones acorde en ese ‘nuevo’ Real Conservatorio que haremos con esa inversión histórica de 6 millones de euros que haremos en la ampliación y reforma de su sede central, en nuestro Centro Cultural La Asunción”, ha señalado en este sentido.

Un centro con historia y futuro

La mejora de las aulas de danza adquiere además un significado especial en este 2026 en el que el Real Conservatorio celebra su 75º aniversario. Un centro fundado en 1951 y que incorporó oficialmente la danza a su proyecto educativo tras la aprobación en Pleno Provincial, el 24 de enero de 1967, del proyecto de adaptación de una sala de ballet (con algo más de 320.000 pesetas de la época).

Desde entonces, la disciplina de danza ha sido parte esencial de la identidad del Conservatorio, consolidándose oficialmente en el curso 1980-1981 con el reconocimiento del Grado Elemental de Danza.

La actuación visitada hoy por los dirigentes provinciales viene, por tanto, a actualizar las instalaciones para seguir garantizando una formación artística pública de calidad, accesible y segura para las nuevas generaciones.

Compromiso presupuestario firme

La Diputación destina este año cerca de 5,8 millones de euros al funcionamiento ordinario del Real Conservatorio y ha presupuestado esos ya citados 6 millones de euros adicionales para su ampliación y rehabilitación integral en una apuesta histórica por modernizar definitivamente el edificio y dar respuesta a las necesidades acumuladas durante décadas.

Un compromiso que, como ha señalado el diputado del área Miguel Zamora, el Gobierno Provincial demuestra con inversiones concretas, planificación técnica y ejecución efectiva de actuaciones.

Como ha señalado el director del centro, Jesús Manuel Díaz Valenciano, esta mejora supone una garantía para el alumnado y el profesorado, que podrán desarrollar su trabajo en condiciones óptimas, acordes con la exigencia artística y física que requiere la danza.

Vicepresidente y diputado han resaltado que el Gobierno de Cabañero reafirma su voluntad de seguir cuidando uno de los proyectos educativos y culturales más emblemáticos de la provincia, un espacio que durante 75 años ha formado a miles de alumnos y alumnas y que es un referente en la democratización del acceso a la educación artística en todo el territorio.