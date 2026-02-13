Ve la luz el pliego de la Plaza de Toros centrado en los precios de las localidades y los abonos para jóvenes y jubilados

El Ayuntamiento ha respaldado en Junta de Gobierno aprobar los pliegos para licitar la gestión de la Plaza de Toros para los próximos años, según ha informado el concejal de Asuntos Taurinos.

Alberto Reina ha señalado que “el coso es propiedad del Ayuntamiento, y queremos garantizar la cantidad y calidad de los festejos taurinos, principalmente en fechas señaladas como San Juan y los días durante los que se celebra la Feria de Albacete en honor a la Virgen de los Llanos”.

Reina ha recordado que “la Feria Taurina de Albacete, una de las más importantes a nivel nacional, es parte fundamental de nuestra Feria declarada de Interés Turístico Internacional, dando respuesta a un interés mayoritario entre la ciudadanía local y siendo además un importante factor de llamada para el turismo Los eventos taurinos tienen una larga tradición en España y de manera destacada en nuestra ciudad, con un gran impacto histórico, cultural, social y económico, puesto que, el sector taurino mueve millones de euros anuales y mantiene una importante cantidad de puestos de trabajo. Los toros son una manifestación de identidad, mantienen nuestras raíces y refuerzan la cohesión social y el sentimiento de pertenencia”.

Por todo ello, el pliego de la Plaza de Toros quiere garantizar esta realidad, y tendrá un plazo máximo de cinco años (dos de contrato más tres posibles prórrogas anuales)

La empresa debe tener la habilitación empresarial para organizar festejos taurinos, cumpliendo las obligaciones legales y administrativas y contando con personal cualificado para coordinar todos los elementos del festejo: contratación de profesionales taurinos, compra y transporte de ganado, servicios médicos, servicios veterinarios, seguridad y adecuación del recinto.

La solvencia económica se acreditará mediante el volumen anual de negocios, que debe ser superior a 2,7 millones de euros. La solvencia técnica se acreditará mediante la experiencia en la gestión y explotación de festejos taurinos, por haber sido titular o concesionario en los últimos ocho años de, al menos, cinco ferias en plazas de 1ª categoría, o en diez o más ferias en plazas de 2ª categoría los últimos diez años.

La programación del Abono de Feria incluirá diez festejos taurinos, del 8 al 17 de septiembre, de la máxima categoría artística: ocho corridas de Toros, de las cuales una podrá ser de rejoneo o mixta en cualquiera de sus variantes, y dos novilladas con picadores. Se valorará la inclusión de toreros de reconocida trayectoria, la categoría de las ganaderías, la variedad de formatos taurinos (encierros, novilladas, rejoneo, festivales, clases prácticas) y la integración de elementos culturales propios. Se tendrá en cuenta la programación de, al menos, una corrida de toros de las denominadas ‘toristas’. En el cómputo total de toreros programados, como mínimo, tres deberán ser locales.

[[H3:Medidas concretas]]

Para las fiestas de San Juan debe haber una novillada sin picadores, con seis novilleros para seis novillos, preferentemente con alumnos de la Escuela Taurina. Para el Festival del Cotolengo la empresa aportará un novillo-toro para el alumno de la Escuela Taurina, las mulillas y personal de arrastre, las banderillas y puyas. Además debe programarse una novillada sin picadores, con seis novilleros para seis novillos erales, para alumnos de la Escuela Taurina.

Para la adjudicación se tendrá en cuenta el precio de las localidades, valorando el menor porcentaje de incremento sobre el precio de abonos generales, localidades sueltas y precios especiales. Se excluirán las ofertas con una subida superior al 5% sobre los precios de la feria taurina de 2025. También se valorarán los precios especiales y el número de abonos para jubilados mayores de 65 años, parados y jóvenes de hasta 28 años. que mantendrán el precio de 50 euros.

Otra medida a valorar son las aportaciones a la Escuela Taurina (número de vacas en tentadero y clases prácticas), y la promoción de novilleros con picadores y matadores de toros locales, y se tendrá en cuenta, el mejor sistema de gestión y venta de localidades, valorándose las facilidades y condiciones ofrecidas al usuario, su accesibilidad y variedad de canales

Se valorará la calidad del acto de presentación anual de la feria taurina y de ornamentación interior de la Plaza de Toros, así como la seguridad y la adecuación de espacios.

En cuanto a servicios sanitarios, le corresponde al adjudicatario prestarlos con el personal facultativo que exija la normativa vigente, así como la dotación del material médico quirúrgico necesario y el mantenimiento de los equipos de la enfermería de la plaza. Habrá un servicio de Clínica Móvil, para casos de emergencia y evacuación urgente de espectadores.

La empresa debe suscribir una póliza de responsabilidad civil de dos millones de euros para responder de los daños causados a terceros (espectadores, vecinos, transeúntes, participantes o bienes públicos y privados) como consecuencia directa de la celebración del festejo taurino, o por fallos en la organización (vallas mal instaladas, reses mal controladas, caídas o empujones)