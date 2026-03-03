La Junta trabaja en el arreglo de los desperfectos ocasionados por el temporal CM-3263

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, se ha trasladado a Yeste junto al delegado provincial de Fomento, Julen Sánchez, para conocer el avance de los trabajos que el gobierno de Castilla-La Mancha está ejecutando en la carretera CM-3263 desde el citado municipio a la aldea de Parolis.

Se trata de una actuación que responde al compromiso del Ejecutivo autonómico con el mantenimiento y mejora de la red viaria regional y los trabajos que se están realizando incluyen la limpieza y retirada de tierras y rocas acumuladas en la calzada, la estabilización de taludes, la reposición del firme en los tramos más deteriorados así como la mejora del drenaje longitudinal y transversal de la vía, con el objetivo de paliar daños y de prevenir futuros daños ante episodios meteorológicos adversos similares a los que azotaron la provincia las pasadas semanas.

Durante su visita, Ruiz Santos ha reiterado el compromiso del gobierno de Castilla-La Mancha con el cuidado y mejora de las infraestructuras y de la red viaria en el medio rural, destacando que “garantizar unas comunicaciones seguras y el buen estado de estas es fundamental para fijar población y ofrecer oportunidades de desarrollo a nuestros pueblos”. Es el caso de la CM-3263, una infraestructura clave que no solo garantiza la movilidad de vecinos y vecinas, sino que también resulta esencial para el acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas, así como para la prestación de servicios básicos.

Cabe destacar que el trayecto visitado hoy por los delegados (junto al alcalde de Yeste, Santiago Alarcón y diferentes representantes municipales) ha sido el más afectado de toda la red viaria regional con incidencias en varios puntos debido a los desprendimientos, arrastres de material y daños en el firme provocados por el temporal. En la actualidad el trayecto ya se encuentra señalizado y transitable por lo que el primer edil se ha mostrado agradecido con la predisposición y el trabajo realizado desde el ejecutivo autonómico.

Además del trabajo que se viene haciendo en la citada vía, el Gobierno regional continúa evaluando el estado del conjunto de carreteras de la provincia de Albacete que se vieron afectadas por las borrascas priorizando aquellas intervenciones más urgentes para restablecer la normalidad lo antes posible. El seguimiento se mantendrá de manera permanente hasta la completa finalización de las obras.