La Junta patrocinará un premio a beneficio de Afanion por el XX aniversario del concurso de Pintura Rápida

Con motivo del XX aniversario del Concurso de Pintura Rápida Rincones del Recinto Ferial de Albacete, el gobierno de Castilla-La Mancha patrocinará un premio especial a beneficio de Afanion dando respuesta al compromiso adquirido el pasado año por el delegado provincial, Pedro Antonio Ruiz Santos, con el grupo Hosteleros La Espiga y con la asociación presidida por Juan García.

Tal y como abordaron representantes de las tres entidades en una reunión mantenida en la Casa Perona, el ejecutivo autonómico pondrá a disposición de esta cita un total de 3.000 euros repartidos al 50% entre la asociación de familias de niños con cáncer y el certamen pictórico.

El delegado provincial, destacó que esta colaboración permite unir dos realidades que son fundamentales para la provincia: el compromiso social y el impulso a la cultura, y puso en valor la trayectoria de Afanion y el trabajo que la entidad desarrolla desde hace años acompañando y prestando una atención que va mucho más allá del ámbito sanitario y que constituye un ejemplo de solidaridad, compromiso y cercanía.

Desde Afanion, su presidente, Juan García, también se mostró muy agradecido por esta iniciativa que nace del compromiso adquirido por el propio Ruiz Santos el pasado año, y agradeció la sensibilidad mostrada por el Gobierno regional al convertir el XX aniversario del concurso de pintura rápida en una nueva oportunidad para visibilizar y respaldar la labor de Afanion. Asimismo, agradeció al grupo Hosteleros La Espiga su implicación para vincular una iniciativa cultural en la ciudad.

Por su parte, desde el grupo Hosteleros La Espiga, su responsable, Rafael Javéga, se mostró ilusionado con las posibilidades que abre este nuevo patrocinio colocando al certamen albaceteño en el Top10 de los concursos de este tipo que más dinero reparte en premios (con un total de 6.000 € disponibles para este año).

Así, se mostró agradecido con una acción que supone un paso más en la consolidación de una cita que, tras veinte años de trayectoria, se ha convertido en un encuentro de referencia para los amantes de la pintura y en una iniciativa plenamente integrada en la vida cultural y social de Albacete.