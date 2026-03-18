La Junta devuelve al medio natural un ejemplar de águila imperial ibérica

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha participado junto a la delegada de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero, en la suelta de un ejemplar joven de águila Imperial Ibérica tras completar con éxito su estabilización en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Albacete.

El ave, un macho nacido en la primavera del pasado año, fue localizado durante la última semana de enero en las inmediaciones de una carretera de Albacete por un ciudadano que alertó a las autoridades tras observar que el águila se encontraba inmóvil. Tras el aviso, agentes del SEPRONA procedieron a su recogida y traslado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Albacete, titularidad del ejecutivo autonómico, donde fue atendido por el equipo veterinario. Allí se le realizó una exploración clínica completa que incluyó pruebas radiológicas, y se le aplicó el tratamiento médico correspondiente. Después de aproximadamente una semana de cuidados intensivos y una vez estabilizado, el ejemplar fue trasladado a las instalaciones de recuperación del centro, donde completó su fase de rehabilitación física y musculación hasta lograr una recuperación total.

El delegado de la Junta ha valorado muy positivamente el trabajo de todas las personas implicadas en la recuperación de un ejemplar en peligro de extinción según el Catálogo de Especies Protegidas de Castilla-La Mancha, y cuya supervivencia en los primeros años de vida (conocida como fase de dispersión juvenil) resulta especialmente compleja, aunque aquellos que superan esta etapa pueden llegar a vivir varias décadas.

En este sentido, ha subrayado que “la devolución al medio de este ejemplar demuestra la importancia del trabajo coordinado entre ciudadanos, agentes medioambientales, fuerzas de seguridad y profesionales veterinarios para proteger la biodiversidad”.

Asimismo, ha destacado que actuaciones como esta, impulsadas por el gobierno de García Page “permiten ofrecer una segunda oportunidad a especies emblemáticas y reforzar el compromiso del ejecutivo autonómico con la conservación del patrimonio natural de Castilla-La Mancha”.

Cabe destacar que, previo a la liberación, y como parte del proceso de seguimiento, el animal se ha marcado con anillas identificativas que permitirán recopilar información relevante para el conocimiento biológico de la especie. Además, se le ha instalado un emisor de radio que proporcionará durante aproximadamente dos años datos en tiempo real sobre sus desplazamientos y comportamiento espacial. La información obtenida mediante el seguimiento contribuirá a mejorar el conocimiento científico y la conservación de la especie.