El IES Maestro Juan Rubio de La Roda, uno de los tres ganadores a nivel nacional de ‘Finanzas en el aula’

El IES Maestro Juan Rubio de La Roda (Albacete) se ha proclamado como uno de los tres ganadores a nivel nacional de ‘Finanzas en el aula’, el programa escolar de imagin que acerca los conceptos básicos de educación financiera a jóvenes de entre 12 y 17 años. Con ‘Finanzas en el aula’, imagin, el neobanco impulsado por CaixaBank líder entre los jóvenes, está llevando la educación financiera a escuelas de todo el país con el objetivo de promover que los jóvenes entiendan y desarrollen hábitos financieros saludables. La suscripción al programa está abierta a escuelas y centros educativos con alumnos de entre 12 y 17 años de toda España, por lo que todas las escuelas interesadas pueden sumarse a la iniciativa cuando lo deseen.

Los centros escolares que se adhirieron a ‘Finanzas en el aula’ antes del 25 de febrero, tuvieron la posibilidad de inscribirse en un concurso a nivel nacional en el que han competido escuelas de todo el país a través de vídeos de presentación sobre la puesta en práctica de lo aprendido en el programa. En concreto, el alumnado del módulo de Administración de FP del IES Maestro Juan Rubio de La Roda presentó un vídeo sobre el consumo de ropa, su impacto ambiental y la importancia del reciclaje de prendas para reducir el elevado consumo de agua que conlleva su producción.

Aprender sobre finanzas personales en las aulas

‘Finanzas en el aula’ se ofrece a través de una plataforma digital que permite a los docentes acceder al contenido e integrarlo en las aulas de manera fácil y práctica. Más de 9.000 alumnos de 300 centros educativos de toda España se han beneficiado de la formación.

La formación trata desde cuestiones como la planificación presupuestaria, el ahorro o la ciberseguridad, hasta temas vinculados a la sostenibilidad como el consumo responsable, el impacto ambiental de nuestro consumo o la economía circular. El programa se ofrece como una experiencia inmersiva y gamificada que promueve que los alumnos adquieran conceptos clave de educación financiera de manera lúdica.

‘Finanzas en el aula’ se enmarca en la labor destacada que imagin desarrolla en el impulso de la educación financiera como elemento clave para mejorar las competencias financieras de las nuevas generaciones. Esta actividad se articula a través de imaginAcademy, el proyecto con el que imagin impulsa iniciativas para educar financieramente a los jóvenes con conocimientos útiles para su vida cotidiana y para sus proyectos de futuro. Desde contenidos divulgativos en los canales digitales de imagin, especialmente en TikTok, hasta proyectos como ‘El podcast de final de mes’, en el que invitados mediáticos explican cómo organizan sus finanzas en una conversación distendida con el presentador Miki Nuñez.