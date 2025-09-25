"Hablar del suicidio salva vidas ", el lema de una campaña preventiva

La concejala de Calidad de Vida, Llanos Navarro, ha presentado una nueva campaña de sensibilización y prevención del suicidio, organizada por la Mesa Técnica que lidera el Ayuntamiento con la presencia y colaboración de asociaciones implicadas.

Navarro ha agradecido su trabajo a la psicóloga del Centro Joven y secretaria de la Mesa Técnica de Prevención de Suicidio, Susana Víllora, así como a todos los colectivos y personas que forman parte dicha mesa, “que hacen una labor fundamental para generar conciencias y sobre todo para intentar salvar vidas”.

De hecho la campaña lleva por título ‘Hablar del suicidio salva vidas’, y está compuesta por una serie de vídeos breves, con mensajes sobre el suicidio lanzados por personas muy conocidas en la ciudad, del mundo del deporte, la cultura y el entretenimiento, como el actor Juanma Cifuentes, la cantante María Rozalén, el grupo The Gafapasta, el entrenador del Alba Alberto González o el último pregonero de la Feria Santi Flores, entre otros. Navarro les ha agradecido a todos ellos su implicación “porque han decidido alzar la voz para romper estigmas y enviar un mensaje claro: pedir ayuda es un acto de valentía, no de debilidad”.

La edil ha incidido en que el suicidio es “una realidad dolorosa que muchas veces se vive en silencio. Cada vida perdida es una tragedia que deja una herida profunda en familias, amistades y comunidades enteras. Por eso, hablar de salud mental no es una opción: es una responsabilidad”.

Durante la presentación, la concejala ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento “con la prevención, la atención y el acompañamiento, porque cada palabra de apoyo y cada gesto de escucha pueden marcar la diferencia. Entre todos podemos construir una sociedad más empática, más informada y, sobre todo, más humana”