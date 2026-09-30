La Guardia Civil convoca su concurso de dibujo infantil con la temática “en el aire, la montaña y bajo el agua”

La Guardia Civil de Albacete vuelve a poner a prueba la creatividad de los más jóvenes con la X edición de su tradicional Concurso de Dibujo Infantil. La iniciativa, incluida en el programa de actividades organizado con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, está dirigida a escolares de entre 5 y 12 años de toda la provincia, así como al alumnado de Educación Especial.

Bajo el lema “La Guardia Civil en el aire, en la montaña o en el mar”, esta edición rinde homenaje a tres de las especialidades más singulares y exigentes del Cuerpo: el Servicio Aéreo (UHEL), los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). A través de sus dibujos, los participantes podrán reflejar la labor de estas unidades, responsables de llevar auxilio, seguridad y rescate a entornos especialmente complejos y de difícil acceso.

Al igual que en las anteriores nueve ediciones, la organización ha establecido tres categorías principales según la edad de los participantes:

· Infantil: 5 y 6 años.

· Alevín: 7, 8 y 9 años.

· Cadete: 10, 11 y 12 años.

· Modulo específico para alumnos de Educación Especial.

Fuera de estas categorías se añade la modalidad “Especial Guardia Civil”, destinada exclusivamente a los hijos e hijas de los efectivos de la Comandancia de Albacete, la cual contará con la misma división de edades (infantil, alevín y cadete)

[[H3:Plazo de presentación]]

El plazo de presentación de los trabajos expira el día 4 de octubre, pudiendo remitirse a través de correo postal o entregarse presencialmente en la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete (Avenida Ramón y Cajal Nº 33) en horario de 9 a 14 horas de lunes a domingo.

Todos los dibujos admitidos dentro del plazo establecido serán evaluados por un jurado compuesto por miembros de la Guardia Civil albaceteña, de diferentes escalas.

Tras el fallo del jurado, los trabajos galardonados en cada una de las categorías recibirán un diploma acreditativo de su participación, además de un obsequio institucional. Estos premios se entregarán en un acto programado dentro de la tarde festiva que la Guardia Civil de Albacete dedicará especialmente a los niños y sus familias durante las celebraciones de la Virgen del Pilar.