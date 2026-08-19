El Grupo Municipal Socialista denuncia que el ciberkiosco sigue fuera de servicio casi medio año después de su inauguración

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete ha exigido explicaciones y una solución urgente al Equipo de Gobierno tras constatar que el ciberkiosco, inaugurado por el alcalde Manuel Serrano hace casi medio año, se halla inoperativo y fuera de servicio.

María José López ha recordado la inverosímil tramitación administrativa de este dispositivo, cuyo pliego de prescripciones técnicas y licitación se publicaron en noviembre de 2024. Tras adjudicarse y formalizarse el contrato en marzo de 2025, el pliego fijaba un plazo de dos meses para el suministro, instalación física y puesta en marcha plenamente operativa en modalidad de llave en mano.

Sin embargo, el Equipo de Gobierno del Partido Popular no anunció el proyecto a los medios de comunicación hasta noviembre de 2025, acumulando meses de retraso sobre los plazos previstos para, finalmente, inaugurarlo “con foto del alcalde” el 5 de marzo de 2026. “Tardaron un año en elegir una ubicación para su emplazamiento y parece ser que sigue sin resolverse la conexión de red”, ha dicho María José López.

“La realidad es que, a día de hoy, el terminal sigue apagado y sin dar servicio, dejando en evidencia de nuevo la incapacidad de gestión del alcalde”, ha indicado la concejala socialista, quien ha contrastado la inoperatividad actual del terminal con los titulares que dejó el propio Manuel Serrano durante el acto de presentación del cajero ciudadano. “

Para María José López, las palabras del señor Serrano han quedado totalmente retratadas por los hechos, “ya que la prometida agilización se ha transformado en la frustración de las personas que acuden a las dependencias municipales y se encuentran con una máquina inservible”.

Más fotos del alcalde que volantes de empadronamiento

Ha recordado que el proyecto preveía un equipamiento de altas prestaciones, “que ha sido pagado con dinero de toda la ciudadanía, pero del que no puede disfrutar. Hablamos de que incluía lector de DNI electrónico, NIE y pasaportes para la identificación automática del usuario, que iba a emitir volantes y certificados de empadronamiento, que permitiría registrar instancias en el Registro General, y hasta pagar tributos, tasas y multas, entre otras cosas y ¿qué tenemos? Nada”.

“De momento, parece ser que hay más fotos de Manuel Serrano en el ciberkiosco que volantes de empadronamiento”, ha destacado, criticando la “política de escaparate y foto rápida” del Equipo de Gobierno del Partido Popular, y lamentando que “el alcalde esté más preocupado por cortar cintas ante las cámaras que por hacer que los servicios funcionen.

“Vemos de nuevo que un gran servicio ciudadano se queda en una chapuza por falta de interés de Manuel Serrano”, ha apuntado la concejala María José López Ortega