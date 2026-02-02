Goyo González será el pregonero de la Semana Santa

La Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Albacete ha decidido nombrar pregonero de la Semana Santa 2026 a Goyo González Sánchez, Licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense, en la Universidad San Pablo-CEU de Madrid y previamente se formó en Bellas Artes. El pregón de la Semana Santa de Albacete 2026 se celebrará el próximo 21 de marzo a las 19:30 horas en el Teatro Circo de Albacete y recogerá el testigo de grandes pregoneros que han pasado en los últimos años para animar a los albaceteños y visitantes a vivir la Semana de Pasión.

Al igual que en otras ocasiones, en este pregón la parte solidaria de las entradas irá destinada al movimiento ciudadano, “En Bici sin Edad” por que favorece la inclusión social de personas de edad avanzada y/o con discapacidad y, además, dentro de la programación de cuaresma y Semana Santa suelen acercar a los usuarios para visitar los templos donde se encuentran las Imágenes en los tronos ya ornamentados , sedes de las cofradías, la exposición de Semana Santa o la asistencia a las propias procesiones.

Gregorio González Sánchez, Goyo González, comenzó su carrera radiofónica en la Cadena Ser en 1986 a la que estuvo vinculado hasta el 2008. A lo largo de su trayectoria profesional ha presentado y dirigido varios programas de TV, en cadenas como TVE, Antena 3, Telecinco y Telemadrid. Fue sustituto de Iñaki Gabilondo al frente del programa “Hoy por hoy”, así como de Javier Sardá en “La Ventana” y de Carlos Herrera. Actualmente forma parte del equipo habitual del programa “Herrera en Cope” y compagina la radio con la televisión.

Cuatro décadas de trayectoria

Con cuatro décadas de trayectoria, es uno de los nombres más emblemáticos de los medios de comunicación en España. Desde sus inicios en la radio, hasta consolidarse en programas icónicos de la televisión, trabajando con personajes televisivos tan importantes como; Jesús Hermida, María Teresa Campos, Concha Velasco y Carlos Herrera, con este último además comparte programa en la actualidad.

González ha sido galardonado con la Antena de Plata, el premio ATEA (Asociación de telespectadores Andaluces) y, recientemente, con el premio de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión cómo “mejor presentador de programas autonómicos”. Presentador de televisión, locutor de radio, pintor e incluso cocinero.G Goyo González es un hombre de lo más polifacético. Aunque finalmente se decantó por el mundo de la comunicación, lo cierto es que siempre ha contado que otra de sus grandes pasiones es la pintura. Para él, la familia es un pilar fundamental y prueba de ello es verlo habitualmente por las redes sociales cocinando con su hijo Mateo.

Ha sido pregonero de varias poblaciones y ciudades españolas, pregones realizados en diferentes dimensiones; culturales, sociales, patrimoniales y festivos. Siempre desde el punto de vista de poner en valor las tradiciones y la cultura como singularidad popular en de cada rincón de España, siempre ayudando y colaborando tanto con su imagen profesional ligada a los medios de comunicación para dar voz y promocionar la identidad local de cada municipio. Además, el pregonero es amante de las distintas muestras de religiosidad popular y siempre que su agenda se lo permite, se escapa para disfrutar de ellas.

Especial unión con Albacete

Goyo González tiene una especial unión con Albacete, ya que trabaja junto al gran Carlos Herrera y María José Navarro quién fuera pregonera de la Semana Santa de Albacete en el año 2010 y con Cristina López Schlichting en el año 2022 quienes han sabido trasmitirle las bondades de Albacete y sus gentes.

Durante el trabajo que la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Albacete realizó para la declaración de Interés Turístico Nacional, junto a sus compañeros ayudó a llevar el nombre de Albacete por las ondas de Cope a todos los rincones que le fue posible. Ser pregonero de la Semana Santa de Albacete, lo implica con nuestras tradiciones y nuestra ciudad, trasladando al mundo la importancia de comunicar, de vivir en hermandad y de trabajar cada día de forma comprometida para mantener viva esta historia de amor que empezó hace ya más de dos mil años y que hoy sigue más viva que nunca recordándonos la importancia de entregarse unos a otros.