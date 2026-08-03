El Gobierno regional celebra el crecimiento del Festival Al Fresco de Férez

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado el crecimiento experimentado por el Festival Al Fresco de Férez, que alcanza su quinta edición con aumento de propuestas artísticas y la incorporación de nuevas disciplinas. El festival se celebra los próximos días 7, 8 y 9 de agosto.

Así lo ha asegurado el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, junto al alcalde del municipio, Francisco Javier Jaime y Estefanía Clavijos Lecegui, emprendedora y alma del proyecto Seguraleza.

“En este quinto año, el Festival cultural y artístico Al Fresco de Férez se consolida como una de las citas de artes plásticas más singulares de la provincia de Albacete”, ha comentado Ruiz Santos. De hecho, el evento reúne a una media de 2.500 asistentes y visitantes en un municipio que cuenta con 600 habitantes empadronados.

El delegado de la Junta ha explicado que la cultura es un motor de desarrollo, cohesión social y promoción del patrimonio en el medio rural. “Al Fresco continúa creciendo sin perder su esencia”, ha indicado Ruiz Santos y ha avanzado que en la edición de 2026 se alcanzará un nuevo récord de participación, con alrededor de 50 artistas y un mercado de artesanía que también registra la mayor presencia de expositores desde que arrancó la iniciativa.

Durante un fin de semana, la localidad de la Sierra de Segura se llenará de pintura, fotografía, escultura, cerámica, collages, ilustraciones o artesanía. Hasta seis calles y tres plazas albergarán las obras plásticas de un gran número de artistas que convertirán Férez en un verdadero museo al aire libre.

Tal y como ha afirmado el alcalde, Francisco Javier Jaime, “el arte se convierte en una herramienta para descubrir, cuidar y reivindicar la identidad de Férez”. Los balcones, las fachadas, las puertas de las viviendas, cada rincón se transforma para acoger el talento de los artistas.

Desde la pasada edición, el evento cuenta con varios puntos de restauración para garantizar el servicio de cena a los miles de asistentes y favorecer que la actividad continúe durante toda la noche en la Plaza de la Corredera, escenario principal de las actuaciones musicales que tampoco faltarán durante el fin de semana.

La jornada del sábado, Casa Jaleos será el encargado de poner la banda sonora con las mejores versiones del pop de varias generaciones. Este es otro de los atractivos de un Al Fresco, “un festival en el que se vuelca el pueblo de Férez”, ha puntualizado su alcalde y ha detallado las claves de una completa programación.

La actividad comenzará el viernes con pequeñas exposiciones, principalmente de artistas locales, instaladas en portales e interiores de viviendas, creando una experiencia íntima y sorprendente para el visitante. Además, permanecerá abierta la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, donde podrá contemplarse el histórico órgano del siglo XVIII, restaurado hace unos años y devuelto a su emplazamiento original, convertido ya en uno de los grandes atractivos patrimoniales del municipio.

Otra de las propuestas más especiales será la recuperación de la memoria de la antigua aldea de Alcantarilla de Jover, mediante la exposición de documentos, fotografías y materiales históricos recopilados durante años por Paco Fernández Tenedor, uno de los grandes divulgadores de la historia local.

Como novedad este año, se incorpora la moda como disciplina artística, con una colección elaborada en esparto por un artista fereño, poniendo así en valor uno de los materiales más tradicionales de nuestra tierra a través de una mirada contemporánea.

La temática elegida para esta quinta edición gira en torno al ganchillo, un homenaje a las generaciones de mujeres que llenaron los hogares de auténticas obras de arte hechas a mano. La imagen del festival está protagonizada por Matilde, Máxima y Trini, tres vecinas de Férez apasionadas por esta tradición, que representan el cariño, la dedicación y el enorme valor sentimental de unas piezas que forman parte de la memoria colectiva de nuestros pueblos.

Cabe señalarse que esta quinta edición del Festival Al Fresco de Férez acogerá la celebración de una mesa redonda LGTBIQ+, un espacio de diálogo que pretende dar voz, visibilidad y presencia a la diversidad en el entorno rural, generando reflexión y conversación desde una perspectiva cercana, abierta e inclusiva.

En definitiva, los organizadores de Al Fresco invitan a asistir a un festival participativo y abierto a todos los públicos y edades, que busca visibilizar la creación artística de los pueblos, generar espacios de convivencia y celebrar el orgullo por la cultural local.