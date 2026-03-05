La Gerencia de Atención Integrada de Hellín cumple diez años de compromiso como Hospital Verde

La Gerencia de Atención Integrada de Hellín, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, cumple diez años de compromiso como Hospital Verde. Una línea de trabajo que se enmarca en el enfoque One Health que impulsa la Consejería de Sanidad y que se basa en la idea de que la salud de las personas está intrínsecamente relacionada con la salud de los animales y el medio ambiente, por lo que los problemas de salud no pueden ser abordados de manera aislada.

Cuando en 2016, la GAI de Hellín se adquirió a la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables se convirtió en el primer centro sanitario de Castilla-La Mancha en adherirse a esta organización cuyos objetivos son el compromiso con el medio ambiente, la sostenibilidad y la corresponsabilidad de todos para mantener un planeta más sano.

En concreto, la certificación oficial está fechada en febrero de aquel año. En el documento se destaca el compromiso de la gerencia hellinera “para promover la salud ambiental”. Desde que se llevara acabo esta adhesión, la GAI de Hellín ha implantado hasta 65 medidas para conseguir, entre otros, reducir la huella ecológica, generar un ambiente más sano e incorporar a la actividad sanitaria diaria la perspectiva global de salud. Desde la Dirección de Gestión de la GAI de Hellín, Remedios Calero, quiso destacar en este décimo aniversario la implicación de los profesionales, especialmente de las áreas de mantenimiento, suministros y gestión, en la implementación de estas medidas. “Un compromiso impulsado por los equipos de gestión”, ha dicho.

Una década

En esta década como Hospital Verde, la Gerencia de Atención Integrada de Hellín ha desarrollado una serie de acciones de alto impacto medioambiental. En este sentido, destaca la inversión de 100.000 euros que realizó la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para una instalación fotovoltaica en el hospital, compuesta por 300 paneles, y con la que se amplió la capacidad energética sostenible del centro sanitario. De hecho, los datos registrados desde 2015 a 2023, revelan el descenso del consumo eléctrico. A día de hoy, más del 7 por ciento de la energía eléctrica que se utiliza en el hospital es de origen solar.

Para conseguir mayor eficiencia energética en el centro sanitario, la GAI de Hellín también procedió a un cambio de calderas de combustible a gas natural, lo que ha permitido reducir las emisiones de óxido de nitrógeno. A esto se suma la adquisición de una caldera pequeña que complementa a las tres grandes y posibilita reducir el consumo de agua caliente sanitaria. En esta batería de medidas técnicas, cabe indicarse la sustitución de equipos de climatización y calefacción no solo en el Hospital de Hellín. Estas mejoras han llegado a los centros de salud del Hellín 2, Tobarra, Hellín 1 o Yeste. Igualmente, se ha emprendido una sustitución paulatina de todas las luminarias pasando a luces led, lo que supone un ahorro del 40 al 90 por ciento. De la misma forma, las labores de pintado en los centros de salud se realiza siempre con materiales no contaminantes.

Junto a estas intervenciones, la Gerencia de Atención Integrada de Hellín ha impulsado novedosas campañas como “Apágame”, la “Estrategia Papel O” o el programa de trazabilidad textil. Además, ha organizado jornadas temáticas y ha tratando de extender esta cultura de gestión entre los profesionales. Hospital Verde es un proyecto abierto, en constante evolución, con el que se quiere generar un valor desde una triple perspectiva: creando un mejor entorno laboral para el profesional, ofreciendo un mejor servicio al paciente con el menor impacto ecológico y siendo ejemplares para la sociedad de buenas prácticas medioambientales y hábitos saludables.

Este proyecto recibió una mención especial en la modalidad de mejores prácticas de gestión interna. Un reconocimiento del Gobierno de Castilla-La Mancha que se hizo visible en la entrega de los Premios a la Excelencia y a la Calidad en la Prestación de Servicios Públicos.