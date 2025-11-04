La GAI de Albacete realiza las dos primeras intervenciones de alargamiento óseo con clavo intramedular en C-LM

La Gerencia de Atención Integrada de Albacete, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha llevado a cabo por primera vez en la región una intervención de alargamiento óseo mediante clavo intramedular, marcando un antes y un después en el tratamiento de pacientes jóvenes con discrepancias importantes de longitud en las extremidades.

Hasta ahora, la única opción disponible en estos casos era el uso de fijadores externos: dispositivos voluminosos, visibles y de larga duración que con frecuencia generaban rechazo físico y emocional, especialmente en adolescentes. Las cicatrices, las molestias diarias y el impacto psicológico eran parte del proceso.

La nueva técnica, menos invasiva, más discreta y con mejores resultados funcionales, permite abordar estos casos de forma progresiva mediante un clavo implantado dentro del hueso que facilita el alargamiento controlado del fémur con menos complicaciones e impacto emocional y mejor recuperación.

Las cirugías se realizaron en dos pacientes adolescentes con acortamiento femoral superior a cuatro centímetros. El procedimiento fue llevado a cabo por las doctoras Belén Cutillas y Natalia Gaspar, del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT), en colaboración con el doctor César Salcedo, jefe de sección de Ortopedia Infantil del Hospital Virgen de la Arrixaca (Murcia), quien acudió como especialista tutor.

Desde la Gerencia de Albacete se destaca este paso como un cambio de paradigma pues se abandona una técnica que, aunque eficaz, condicionaba profundamente la vida del paciente, para dar paso a una cirugía avanzada y mejor tolerada. El procedimiento, empleado hasta ahora solo en hospitales seleccionados de grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, se incorpora por primera vez en Castilla-La Mancha gracias a la experiencia y el impulso del equipo albaceteño.

La actividad ha sido coordinada por la Sección de Ortopedia Infantil, dirigida por el doctor Plácido Jiménez y respaldada por la implicación de la Dirección de la Gerencia de Albacete. Se enmarca en la estrategia de desarrollo técnico y humano liderada por el doctor Eloy Portero, jefe del Servicio de COT.

“Hasta ahora, muchos de estos casos acababan derivados fuera de la comunidad”, ha explicado el doctor Portero. “Esta intervención representa no solo un avance clínico, sino también una apuesta por ofrecer aquí, en nuestro hospital, soluciones modernas a problemas complejos”, ha añadido el jefe de Servicio.

El equipo mantiene un compromiso firme con la formación especializada y recuerda la necesidad de continuar con el apoyo institucional y la dotación técnica adecuada para ofrecer a cada paciente el tratamiento que necesita dentro de su entorno.