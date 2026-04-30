Política

Expulsado del PP por un presunto caso de malversación en Villaverde de Guadalimar

Ángel Fiteni, quien ha sido alcalde de Villaverde hasta octubre de 2025, es acusado de un presunto

caso de malversación de caudales públicos

Onda Cero Albacete

Albacete |

Expulsado del PP por un presunto caso de malversación en Villaverde de Guadalimar
Expulsado del PP por un presunto caso de malversación en Villaverde de Guadalimar | PP

El Partido Popular de Albacete ha procedido a la expulsión de quien ha sido alcalde de Villaverde de Guadalimar, Ángel Fiteni hasta octubre de 2025 por presunta malversación de fondos públicos, instándole igualmente a dar cuenta del dinero recaudado por la

venta de entradas en la piscina municipal durante los últimos años, y a dar explicaciones del paradero de unos 15.000 euros.

Así lo ha manifestado el secretario provincial del PP de Albacete, Bernardo Ortega, quien ha explicado que este tipo de comportamientos no tienen justificación alguna y, por lo tanto, ante la falta de transparencia de su gestión municipal, y al margen del proceso judicial

que pudiera abrirse contra Fiteni, éste ya no forma parte del Partido Popular.

Ortega ha reiterado que el PP es el primer interesado en que se aclare este asunto y lamenta que Ángel Fiteni haya defraudado la confianza depositada en él por el Partido Popular y los vecinos que le respaldaron con su voto en las últimas elecciones municipales.

De la misma forma, el PP insta al resto de grupos políticos a actuar de manera firme y decidida cuando se producen casos de gestión irregular en los municipios de la provincia.

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