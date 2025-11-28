Una exposición muestra en la UCLM vivencias de personas con trastornos mentales graves

La profesora del departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca Beatriz Víllora Galindo ha presentado en el Campus de Albacete la exposición: “Fotografía de lo invisible”, en la que se presenta un recorrido visual y narrativo por las vivencias de personas con Trastorno Mental Grave -TMG- quienes, a través de la técnica de fotovoz, han plasmado las barreras, retos, esperanzas y logros en el camino hacia la recuperación. El acto ha contado con la presencia del vicerrector de Política Científica, Ricardo Cuevas.

El vestíbulo del edificio Benjamín Palencia (facultades de Humanidades y Enfermería) acoge esta exposición, compuesta por cuarenta fotografías en cartón pluma, en las que se reflejan aspectos como la identidad, la historia personal, las barreras y apoyos en el proceso de recuperación, la búsqueda de sentido vital y la lucha contra el estigma de personas con TMG. Cada fotografía se acompaña de un breve texto narrativo escrito por su autor o autora, aportando contexto y significado a las imágenes.

La muestra, coordinada por la profesora del departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca Beatriz Víllora, invita al visitante a mirar más allá de la enfermedad, descubriendo historias de resiliencia, creatividad y humanidad. Las fotografías, cargadas de simbolismo y metáforas visuales, muestran tanto fragilidad como fortaleza, y revelan la diversidad de experiencias y perspectivas de quienes conviven con un diagnóstico de TMG.

La muestra está concebida no solo como exposición artística, sino también como espacio de diálogo y sensibilización, fomentando la reflexión sobre el estigma en salud mental y el valor de dar voz y visibilidad a las personas afectadas.

Los investigadores han utilizado ampliamente la técnica de la fotovoz para abordar una variedad de preocupaciones sociales, como problemas médicos, discapacidades físicas y mentales, desempleo, pobreza, calidad de vida, falta de vivienda, inmigración y experiencias con conflictos bélicos.

Fotovoz es una herramienta que utiliza el enfoque cualitativo de la Investigación-Acción-Participativa con el objetivo principal de proponer un cambio en la comunidad. Esta técnica permite a los usuarios que participan captar sus necesidades a través de la fotografía.