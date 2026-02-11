Éxito del proyecto "Juguete educativo de Cruz Roja Juventud

El proyecto ‘El juguete educativo’ de Cruz Roja Juventud ha recogido en el último año (de enero de 2025 a enero de 2026), más de 600 juguetes nuevos, permitiendo que familias en situación de vulnerabilidad puedan entregar un juguete a niños, niñas y adolescentes, no sólo durante las fiestas, sino también en cualquier otro momento significativo para ellas, como un cumpleaños u otra fecha especial.

Según destaca María Ángeles García, coordinadora provincial de Cruz Roja Juventud en Albacete, “con este proyecto podemos garantizar el derecho al juego de los niños y niñas de nuestra provincia de manera igualitaria y justa. Cada vez más, gracias a las donaciones de empresas y particulares, podemos acercarles este derecho que consideramos fundamental para su crecimiento personal y social, y nos garantizan poder llegar a cada vez más familias”

Precisamente el compromiso de particulares y empresas colaboradoras ha permitido, con los juguetes donados, acercar ese derecho al juego a más de 300 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad con los que Cruz Roja Juventud interviene desde las asambleas locales de la provincia.

A través del proyecto “El Juguete Educativo” se han realizado además 25 actividades de sensibilización en dos ámbitos: acciones con los agentes socializadores, y acciones con niños, niñas y adolescentes.

Todas estas acciones -que tienen como objetivo favorecer la interrelación personal más allá de ser una fuente de ocio directa e individual según una edad y sus capacidades - no habrían sido posible sin el compromiso de más de 20 personas voluntarias, que han colaborado activamente tanto en la recogida de los juguetes donados como en las actividades de sensibilización realizadas.

Cualquier persona o empresa que desee realizar una donación de juegos o juguetes nuevos que cumplan los criterios del proyecto (no bélicos, no sexistas, participativos, sostenibles y que fomenten la imaginación y la creatividad), puede ponerse en contacto con la Oficina Provincial de Cruz Roja en Albacete en el teléfono 967219050, o consultar el mapa de puntos de recogida disponible en la web ‘Sus Derechos en Juego’ .

.

Cruz Roja Juventud recuerda que, a la hora de elegir juguetes, apostamos por elegir juguetes nuevos, no bélicos y no sexistas, para garantizar el acceso al juego de manera igualitaria. De la misma manera, es importante tener en cuenta el rango de edad para el que se quiere donar un juguete, así como las inquietudes propias de la infancia a cada edad.