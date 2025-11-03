Éxito del primer Autocine de Halloween en Albacete

La primera edición del Autocine de Halloween organziado por el ayuntamiento de Albacete y la Filmoteca se ha saldado con un gran éxito que ha superado las expectativas. La concejala de Cultura, Elena Serrallé, asistió a la sesión de autocine organizada por el Ayuntamiento en el aparcamiento de la IFAB dentro de la programación cultural con motivo de Halloween. La convocatoria, de entada libre, contó con una masiva asistencia de público,

Serrallé ha destacado que esta actividad, que ha contado con la colaboración con la Filmoteca Municipal, “ha convertido esta explanada en una gran sala de cine al aire libre, donde los asistentes han venido a disfrutar, con sonido a través de la radio de cada vehículo, de tres películas emblemáticas del género, como son ‘Pesadilla antes de Navidad’, ‘El resplandor’ y ‘La noche de los muertos vivientes’. La experiencia del autocine es sin duda un aliciente novedoso para unas fiestas de miedo y diversión que cuentan cada año con más adeptos en la ciudad”. Se estima que participaron alrededor de 450 vehículos y entre 1.200 /1.300 espectadores-