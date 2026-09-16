La Ermita de Nuestra Señora de Belén de Liétor luce ya su última restauración

El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha visitado la ermita de Nuestra Señora de Belén de Liétor, joya patrimonial de la provincia y, acompañado por el alcalde de la localidad, Antonio García, parte del Equipo de Gobierno, el párroco, Francisco Jesús Genestal, y los técnicos que han participado en la restauración, ha podido conocer de primera mano el resultado de los trabajos que se han llevado a cabo en uno de los paños laterales que dan al altar mayor. La actuación ha contado con una inversión conjunta entre Junta de Comunidades y Ayuntamiento, de 20.000 euros.

Una intervención “necesaria”, tal y como ha apuntado Ruiz Santos, debido a unos importantes problemas de humedad por capilaridad, que habían provocado desprendimientos de la capa pictórica. “Con esta restauración se han eliminado humedades, se ha fijado la pintura mural, así como, se han realizado labores de reintegración cromática y rescate de elementos que habían permanecido ocultos o deteriorados”.

El delegado ha recordado el valor patrimonial de la ermita, declarada Bien de Interés Cultural en 1976, que destaca por albergar cientos de metros de valiosa pintura popular de los siglos XVI y XVIII, cuyo mantenimiento y restauración sigue requiriendo una atención especializada.