¿Dónde se ubicará en Albacete la calle de Isabel de Portugal ?

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento ha decidido por unanimidad dar el nombre de Isabel de Portugal a una calle de Albacete, ubicada en una Unidad de Actuación de nueva construcción, en la salida de la Carretera de Madrid frente al recinto ferial de la IFAB.

El alcalde Manuel Serrano ha agradecido a los portavoces de todos los grupos políticos el apoyo a esta iniciativa que se enmarca en la celebración del 500 aniversario de la boda entre Carlos I de España e Isabel de Portugal, que se convirtió en emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico y también en Señora de Albacete, al serle otorgado el Señorío de la villa como parte de la dote matrimonial.

Según Serrano, “de este modo quedará constancia en el callejero del reconocimiento social e institucional a una figura de gran relevancia histórica para la ciudad, porque Albacete se incorporó a la modernidad durante el período de su Señorío”.

El alcalde ha recordado que “estamos celebrando la efeméride como merece, con un ambicioso y variado programa de actividades culturales e históricas donde destaca una exposición conmemorativa en el Museo Municipal, un ciclo de conferencias, dramatizaciones teatrales, conciertos de música renacentista y la firma de acuerdos de colaboración turística, histórica y cultural con Sevilla y Granada, escenarios de la boda y posterior luna de miel. El objetivo es poner en valor este episodio histórico y difundir el legado de la emperatriz en relación con la ciudad”.

La denominación de una calle con el nombre de Isabel de Portugal “es un reconocimiento institucional permanente a su vínculo histórico con Albacete, y será un recuerdo perenne para la memoria histórica de la ciudad, como ya lo es su estatua en la Plaza de la Constitución”.