La diputación refuerza su compromiso con la igualdad y destina 285.000 euros para avanzar en corresponsabilidad en el medio rural

El Gobierno de Santi Cabañero sigue dando pasos para avanzar en igualdad real y efectiva y ha reforzado las convocatorias de ayudas que destina a impulsar la corresponsabilidad en el medio rural y a prevenir la violencia de género, que este 2026 crecen hasta los 285.000 euros.

Se trata de dos líneas de subvenciones: una destinada a ayuntamientos y otra a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. Se han publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia y se podrán solicitar desde mañana, 6 de agosto, hasta el próximo 2 de septiembre a través de la página web de la institución, en el apartado ‘Subvenciones’.

Ambas se enmarcan dentro del III Plan Estratégico de Igualdad 2024-2028 impulsado por la Diputación de Albacete, en línea con el esfuerzo que desde la institución se viene realizando para construir equidad y bienestar. Una hoja de ruta en la que se remarca la importancia de la sensibilización, la formación y la intervención, con especial atención al medio rural, al tiempo que se busca empoderar a las mujeres, reforzar su papel en la sociedad y su presencia activa en la vida pública.

Proyectos para impulsar la conciliación: 175.000 € para ayuntamientos

La primera de estas convocatorias, dotada con 175.000 euros, está dirigida a ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia con menos de 20.000 habitantes, para financiar proyectos de conciliación y corresponsabilidad en el mundo rural. Avanzando en el equilibrio entre la vida laboral, familiar y personal mediante actuaciones de acompañamiento y atención a personas mayores, así como a jóvenes mayores de 16 años con necesidades especiales.

Las actuaciones subvencionables incluyen servicios de acompañamiento domiciliario y la organización de actividades colectivas en dependencias habilitadas para estos fines, y las ayudas concedidas podrán alcanzar un máximo de 8.000 euros por proyecto, anticipándose la totalidad de la subvención una vez concedida.

Proyectos para prevenir la violencia de género: crece hasta los 110.000 € para asociaciones

Por su parte, la segunda convocatoria cuenta con un presupuesto de 110.000 euros, el doble que en 2025, cuando fue de 55.000 euros, y está dirigida a asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos relacionados con la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia de género.

Con este incremento en su importe no sólo se amplían los recursos destinados a las entidades sociales, sino que también se refuerza su capacidad para desarrollar proyectos, favoreciendo que puedan llegar a un mayor número de municipios y personas beneficiadas.

En este caso, se establecen dos líneas de ayudas con diferentes fines, pero con un objetivo común: avanzar en igualdad. Una de ellas, dotada con 20.000 euros, está destinada a proyectos y actividades que fomenten el asociacionismo femenino y la participación social de las mujeres. La otra, con 90.000 euros, está pensada para proyectos y actividades que promuevan la igualdad y prevengan la violencia de género o cualquier otro tipo de discriminación sexual o de género.

En ambos casos, las entidades solicitantes tienen que estar domiciliadas en la provincia, aunque de forma excepcional podrán acogerse entidades que no lo estén, siempre que las acciones que desarrollen afecten de manera especialmente relevante a la ciudadanía de localidades de la geografía albacetense. Siendo las cuantías máximas de 800 euros y de 10.000 euros, respectivamente.

Objetivo: Avanzar en igualdad real y efectiva

Con el refuerzo a estas convocatorias de ayudas, la Diputación de Albacete continúa fortaleciendo una red de colaboración con administraciones locales y entidades sociales que resulta esencial para impulsar iniciativas adaptadas a la realidad de cada municipio y avanzar hacia una provincia más igualitaria, cohesionada y comprometida con la prevención de cualquier forma de violencia o discriminación.