La Diputación de Albacete refuerza el bienestar animal en Emperrados

El diputado provincial de Medio Ambiente y responsable del Centro Provincial de Recogida de Perros donde se desarrolla el programa ‘Emperrados’, José Antonio Gómez, ha visitado las instalaciones de este centro dependiente de la Diputación de Albacete para comprobar las últimas mejoras ejecutadas y avanzar las próximas actuaciones previstas por el Gobierno Provincial.

Durante el recorrido, Gómez ha subrayado que estas inversiones dan respuesta a las propuestas de las y los profesionales encargados de prestar este servicio, con el objetivo de adecuar el centro a las necesidades actuales y garantizar el máximo bienestar de los animales, al tiempo que se presta un servicio eficaz a todos los municipios de la provincia.

Nuevas infraestructuras para mejorar la calidad de vida de los perros

Entre las actuaciones realizadas, destaca la creación de una nueva zona de esparcimiento para los perros, con un vallado recientemente instalado por un importe cercano a los 6.000 euros, que permitirá el ejercicio, el juego y la socialización de los animales. Esta área se completará con la incorporación de elementos de entrenamiento y ocio.

Asimismo, se ha llevado a cabo la sustitución del vallado de los patios de 40 cheniles correspondientes a los módulos más antiguos del centro, una intervención clave para reforzar la seguridad de los perros y de las personas usuarias. Esta actuación ha supuesto una inversión de más de 30.000 euros e incluye la adecuación de cheniles destinados al aislamiento sanitario y a la observación durante los periodos de cuarentena, conforme a la normativa vigente.

A estas mejoras se suman las inversiones realizadas, como la reciente construcción de 20 nuevos cheniles, a los que se añadirán próximamente cuatro más, cada uno con patios propios y espacios complementarios.

Adopción, concienciación y nuevas fases de ampliación

Durante la visita, el diputado y la plantilla también han revisado, junto a personal tanto del Servicio de Planes y Proyectos (Arquitectura) como del de Atención Técnica a Municipios (ATM) el proyecto de una nueva fase de alojamientos, diseñada específicamente para perros de larga estancia y con mayores dificultades de adopción. Este proyecto contempla un diseño adaptado a estancias prolongadas e incorpora mejoras ambientales como vegetación, caminos, zonas de sombra y marquesinas, además de espacios pensados para visitas educativas y actividades de sensibilización.

En este contexto, José Antonio Gómez ha hecho hincapié en la importancia de la responsabilidad ciudadana y en la necesidad de seguir concienciando contra el abandono animal.

En este sentido, ha animado a la ciudadanía a optar por la adopción en el propio Centro Provincial de Recogida de Perros a través de ‘Emperrados’, recordando que los animales del centro cuentan con todas las garantías sanitarias y representan una oportunidad para ofrecerles “esa segunda oportunidad que ellos siempre nos darían”.

Con estas actuaciones, el Gobierno de Cabañero al frente de la Diputación de Albacete reafirma su compromiso con el bienestar animal y con el apoyo a los municipios y entidades que trabajan en la protección y cuidado de los animales en toda la provincia.