Detenido por el robo de cable de cobre del alumbrado público en varios polígonos

Efectivos del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Albacete, dentro de la operación “NETRAL”, han detenido a un vecino de Albacete, de 45 años de edad como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en las cosas, tres de hurto y otro de daños. El detenido ya contaba con numerosos antecedentes policiales por hechos delictivos con el patrimonio de similares características a los investigados.

Las investigaciones se iniciaron cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la sustracción del cableado eléctrico de las farolas que daban luz a tres polígonos industriales de los términos municipales de Albacete y Lezuza, concretamente el cable de cobre de toma de tierra de las arquetas del alumbrado público.

Según pudo conocer la Guardia Civil durante sus averiguaciones, el autor realizaba días antes y de día una inspección previa con su propio vehículo por las calles de los polígonos donde, posteriormente, en horas nocturnas y con escaso movimiento de trabajadores, abría las arquetas de las farolas y cortaba el cable de cobre de toma de tierra sin que estas se apagasen, evitando así que nadie se percatara de la sustracción.

Para no levantar sospechas, el autor de los robos realizaba un reconocimiento previo a plena luz del día con su propio vehículo por las calles de los polígonos industriales. Ya de noche, aprovechando el cese de la actividad laboral, acudía a los polígonos, abría las arquetas y cortaba únicamente los cables de toma de tierra, con lo cual las farolas continuaban encendidas y nadie se percataba del robo en el momento.

Modus operandi

Tras extraer el cable estirando de sus conducciones, lo troceaba, lo cargaba en su coche y volvía a colocar la tapa de la arqueta en su sitio para no dejar rastro aparente.

Además, la investigación policial también ha permitido atribuir al detenido un robo en el garaje de un particular de la localidad de Lezuza y un delito de daños provocados en la cristalera de una gasolinera de la capital albaceteña, cuando esta se encontraba cerrada al público.

Recordar que la sustracción del cable eléctrico no solo provoca la pérdida del material, sino que genera molestias a los vecinos de las zonas afectadas al quedarse sin alumbrado en sus calles, además del gasto para reponer el cable y el riesgo que supone el corte de la toma de tierra como medida de seguridad eléctrica.

Gracias a las gestiones realizadas por los agentes encargados de las investigaciones se logró detener al autor de los hechos y recuperar 500 kilos de cobre sustraído en el polígono industrial de Lezuza. Asimismo, se pudo recuperar un compresor robado en el garaje de un particular de la misma localidad, que ya se encuentra en poder de su legítimo propietario.