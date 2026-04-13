Dameteta trae hasta Albacete a una experta en disciplina positiva

Próximamente, Albacete será el punto de encuentro para quienes buscan respuestas ante el estrés de la conciliación. Un espacio diseñado para familias que desean cambiar los gritos y las prisas por conocimiento, autocuidado y estrategias prácticas. Es el momento de dejar de hacer malabares en soledad y empezar a construir una convivencia basada en la pertenencia y la contribución.

Albacete acogerá el próximo jueves 16 de abril de 2026, a las 18.00 horas, una charla sobre cómo educar con firmeza y cariño a través de la disciplina positiva a cargo de Isabel López-Tello Montero, psicopedagoga, maestra y facilitadora de disciplina positiva para las familias. La actividad se celebrará en la Fábrica de Harinas, situada en el Paseo de la Cuba, 27, y será de acceso gratuito.

La conferencia, titulada “Cerebros en sintonía: criar con ciencia, educar con conciencia”, está organizada por el grupo de apoyo a la lactancia materna Dameteta de Albacete y se dirige especialmente a madres, padres y familias que buscan comprender como funciona el cerebro de sus hijos e hijas, transformar su crianza mediante el respeto mutuo, la firmeza y la amabilidad. Su objetivo principal es reemplazar el castigo por herramientas que fomenten la conexión, la responsabilidad, la autonomía y habilidades socioemocionales, permitiendo a los adultos gestionar conflictos de forma constructiva.

Su trayectoria profesional incluye más de 15 años de experiencia en el sector de la educación. Y una larga formación académica destacando un máster en neuropsicología y educación y actualmente cursando un posgrado en terapia familiar, grupal e interfamiliar por la universidad “La Salle”.

A lo largo de su carrera, ha publicado el cuento “El poder del chubasquero” donde una niña sufre acoso escolar en el colegio y se siente indefensa, asustada y sola. Su madre le regala un chubasquero para que se sienta segura de sí misma, protegida y haga desaparecer el miedo que le rodea, cultivando habilidades para la vida, entendiendo como el comportamiento de los demás no depende de nosotros, pero si depende como reaccionamos ante esas situaciones. Al final del cuento aparece una carta a las familias por Silvia García Palacios (Psicóloga clínica).

La cita del 16 de abril permitirá a los asistentes profundizar en el cambio de educación basada en la disciplina positiva de la mano de una profesional de la educación, además de plantear preguntas y conocer de primera mano recomendaciones y enfoques sobre la educación basado en la disciplina positiva.

"Educar con respeto no es un lujo para cuando tengamos tiempo; es la herramienta que nos permite disfrutar de la familia a pesar de no tenerlo."