El Cotolengo reúne a figuras del toreo albacetense que regresan al ruedo por una buena causa

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha destacado hoy la doble dimensión taurina y solidaria del XXXVI Festival Taurino a beneficio de la Institución Sagrado Corazón de Jesús, más conocida como ‘El Cotolengo’, que se celebrará el próximo 18 de octubre, a las 17:30 horas, en la centenaria Plaza de Toros de Albacete, animando a la sociedad albaceteña a asistir a esta importante cita taurina y solidaria para disfrutar de una “buena tarde de toros” mientras colaboran con una noble causa.

Manuel Serrano ha presentado el cartel del festival en el Patio de Caballos de la Plaza de Toros, acompañado por el diputado provincial de Cultura, Miguel Zamora; la hermana superiora de la Congregación de Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, Antonia Munuera; la directora del Cotolengo, María Montoya, y varios de los diestros que integran el cartel, como Sergio Martínez, Abraham Barragán, Antonio Palacios y Antón Cortés.

El alcalde ha agradecido especialmente la participación altruista de los profesionales taurinos que se han sumado al cartel, integrado por Sergio Martínez, Abraham Barragán, Antón Cortés, César Jiménez, Andrés Palacios y el novillero sin caballos Nissan Espín, destacando que todos ellos responden a “la llamada de ayudar a los más necesitados”.

Manuel Serrano ha puesto de relieve la trayectoria de los participantes, señalando que son profesionales que “han paseado el nombre de la ciudad de Albacete por todo el mundo taurino”, cuya presencia en este Festival permite conjugar la defensa de la tradición taurina con un objetivo solidario.

Según ha señalado el alcalde, “si son ‘Marca Albacete’ los toros, también es ‘Marca Albacete’ esta sociedad comprometida como ninguna y la labor que desarrolla el Cotolengo”, atendiendo diariamente a personas necesitadas y ofreciendo cientos de comidas, además de una atención profesionalizada a los residentes de la Institución.

Manuel Serrano ha destacado igualmente la labor de los voluntarios del Sagrado Corazón de Jesús, asegurando que su trabajo y entrega hacen posible que muchas personas puedan “llevarse algo a la boca durante todos los días”, además de recibir una atención caracterizada por “una sensibilidad que es para quitarse el sombrero”.

El alcalde ha establecido un paralelismo entre la labor que desarrolla diariamente el Cotolengo y la participación de los profesionales taurinos en el Festival, asegurando que “son grandes faenas, las que allí suceden todos los días como grandes faenas son las que han paseado por todas las plazas de España”.

Serrano ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con el ‘Cotolengo’, asegurando que “va a seguir patente y lo vais a sentir latente siempre, tanto a través de este Festival como mediante los recursos municipales que se destinan durante todo el año, los cuales hemos doblado”.

El alcalde ha agradecido la colaboración de la Diputación Provincial, de la empresa, de los ganaderos, los profesionales taurinos, los equipos gubernativo, veterinario y médico, así como de todos aquellos que hacen posible la celebración del Festival, y especialmente de la afición albaceteña, “que siempre que se le llama a la Plaza de Toros, responde como ninguna”.

Manuel Serrano ha puesto en valor la importancia de la tauromaquia para Albacete y ha señalado que la ciudad es un “oasis” en este mundo de los toros en la fiesta nacional, al contar con “grandes profesionales, grandes ganaderos, una excepcional afición y una feria taurina que aporta a la imagen, a la proyección y también a la economía, al empleo y a la propia autoestima”.

El alcalde ha subrayado además que el objetivo es mantener activa la vida taurina de la ciudad durante todo el año y ha felicitado a todas las personas que hicieron posible la pasada Feria Taurina de Albacete por la respuesta registrada en la Plaza de Toros, con más de 134.000 personas entre el 7 y el 17 de septiembre, incluyendo los festejos mayores y las vaquillas matinales.

Por su parte, la Hermana superiora de la Congregación de Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, Antonia Munuera, ha puesto en valor los principios que representa la tauromaquia y, especialmente, los del “esfuerzo, valentía, honestidad, amor, humildad, superación, entrega y pasión” que destacó el maestro Enrique Ponce durante su pregón de la Feria Taurina de Albacete 2026, a los que ha sumado otros dos: “generosidad y gratitud”.

Munuera ha señalado que este Festival taurino “está marcado por la generosidad” de toreros, ganaderos, instituciones y de todas las personas que aportan su tiempo y trabajo para ayudar a quienes más lo necesitan, agradeciendo en nombre de los residentes, trabajadores y voluntarios del Cotolengo, así como de las personas atendidas en el comedor social, que un año más sea posible esta cita.

El diestro albaceteño y actual director de la Escuela Taurina de Albacete, Sergio Martínez, ha destacado el esfuerzo físico y mental que están realizando los toreros para volver a ponerse delante del público después de muchos años, señalando que en su caso son 16 años sin torear.

Martínez ha puesto en valor la colaboración del Ayuntamiento, la Diputación, los profesionales taurinos, el personal de la Plaza de Toros y la empresa, y aseguró que todos se sienten “orgullosos de ser albaceteños” y de poder colaborar con el Festival de El Cotolengo, un acontecimiento que calificó de “algo muy especial”.

Por su parte, el torero albaceteño Abraham Barragán ha asegurado que tanto él como sus compañeros están “entregaos en cuerpo y alma” para conseguir que sea un día especial y que el espectáculo esté a la altura de lo que merece el Cotolengo.

Asimismo, Barragán ha agradecido a todas las personas que hacen posible el festival y expresó su deseo de que el público responda y permita salir de la plaza “con la cabeza bien alta”.

Antón Cortés ha explicado que volver a vestirse de corto y pisar de nuevo el ruedo supone “un reto importante” después de tantos años alejados de los ruedos, pero que “si había un motivo por el que merecía la pena hacerlo era un festival tan especial como el de El Cotolengo”.

Antón Cortés ha destacado la solidaridad demostrada por los toreros y el apoyo de las instituciones y animó a los albaceteños a acudir a la Plaza de Toros, ya que “lo más importante es que acuda la gente” para conseguir la mayor recaudación posible y seguir ayudando a esta gran Institución.

Finalmente, Andrés Palacios ha recordado el legado de los maestros Dámaso González y Juan Cantos “Pimpi”, figuras vinculadas a la historia del festival, asegurando que este cartel le hace “especial ilusión” por compartir paseíllo con compañeros con los que creció en la Escuela Taurina de Albacete y con los que ha compartido trayectoria desde hace décadas.

Palacios ha destacado la emoción que supone reencontrarse en el ruedo después de tantos años y confió en que sea “un día bonito” y en que el público acuda para respaldar al Cotolengo.