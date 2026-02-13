Cinco emisoras de radio con programación nacional se vuelven a unir para celebrar este día tan especial

Con motivo del Día Mundial de la Radio, las principales emisoras de Albacete con programación nacional se unen una emisión especial conjunta desde el Salón de Actos de la Diputación de Albacete. Este evento único, se lleva a cabo hoy,13 de febrero, con la participación de Onda Cero, SER, Cope, EsRadio y Radio Marca, consolidándose por cuarto año consecutivo como una cita ineludible para los amantes de la radio.

El programa será retransmitido en directo de 12:50 a 14:00 horas y contará con la presencia de oyentes, locutores, anunciantes, autoridades locales, provinciales y regionales, así como diferentes protagonistas del panorama social y cultural. Se podrá seguir también a través de YouTube pinchando en este enlace.

Además, este año se suma la participación de varios colegios de la capital que cuentan con radios escolares en sus centros, brindando a los estudiantes la oportunidad de experimentar el mundo radiofónico en primera persona y destacando el valor educativo de este medio.

Los conductores de esta edición especial serán Alicia Martínez (Cadena COPE), Kiko Aznar (Cadena SER), Paloma Gallego (Onda Cero), Lidia Herreros (EsRadio) y Esther Cerdán(Radio Marca). Durante la emisión, se abordarán temas diversos que van desde el humor, la actualidad y la política hasta la cultura y la música, poniendo en valor el impacto de la radio en nuestra sociedad.

Este evento cuenta con la colaboración de la Diputación de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La entrada será libre hasta completar aforo.

Porque no hay mejor manera de celebrar el Día Mundial de la Radio que uniendo a todas las emisoras de la ciudad y dando voz a quienes hacen de la radio un medio imprescindible.