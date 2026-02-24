Cáritas abre nuevas ayudas para personas, empresas y autónomos afectados por la DANA en Letur

Cáritas Diocesana de Albacete ha publicado una convocatoria extraordinaria de ayudas económicas dirigida a personas, empresas y trabajadores autónomos del municipio de Letur que resultaron afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024. La dotación total asciende a 500.000 euros, procedentes íntegramente de fondos privados recaudados a través de la campaña de emergencia de Cáritas Española para apoyar a las personas damnificadas por las inundaciones.

El objetivo de esta convocatoria es complementar las ayudas hasta ahora recibidas a través de una serie de aportaciones económicas destinadas a mejorar la habitabilidad de las viviendas en el municipio y apoyar la mejora de la situación económica de empresas, personas autónomas y titulares de casas rurales afectadas por la DANA, priorizando las situaciones de mayor vulnerabilidad social y económica.

Podrán beneficiarse personas titulares de viviendas habituales, segundas residencias, bajos, garajes y locales que hayan sufrido daños de habitabilidad, así como empresas, personas autónomas y titulares de casas rurales legalizadas que acrediten daños vinculados a la DANA y que no hayan sido compensados íntegramente por seguros u otras ayudas públicas o privadas.

Las ayudas permitirán financiar obras de reparación y mejora de viviendas, reposiciones de mobiliario y enseres de primera necesidad, así como pérdidas de actividad económica registradas entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025. La valoración de estos apoyos y sus cuantías se realizará de forma individualizada, atendiendo a criterios de equidad y objetividad.

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el próximo 10 de abril en el Registro Municipal de Letur, dirigidas a Cáritas Diocesana de Albacete – Convocatoria DANA Letur.

Con esta iniciativa, la entidad refuerza su compromiso con Letur y con las personas que siguen afrontando las consecuencias de la emergencia más de un año después, apostando por una recuperación justa, transparente y centrada en la dignidad las personas. Hasta la fecha, Cáritas Diocesana de Albacete ha invertido en la reconstrucción y apoyo a los vecinos y vecinas afectados por la DANA de octubre de 2024 la cantidad de 651.328 € a los que ahora se suman estos 500.000 € a través de esta convocatoria, manteniendo su compromiso en la zona con diferentes acciones que se mantendrán en el tiempo mientras exista la necesidad, como son el apoyo psicológico, acciones comunitarias, cobertura de necesidades básicas o proyectos de economía social, como el Búho Letur.