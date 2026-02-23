La ciudad amplía sus instalaciones deportivas

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha inaugurado los dos nuevos campos de fútbol 5 y 7 de césped artificial de última generación que el Ayuntamiento ha construido en el complejo deportivo ‘Ginés Meléndez’, en el Paseo de la Cuba, acompañado por el concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, la presidenta de la Fava, Carmen Sánchez, representantes de las asociaciones de vecinos de los barrios Cañicas-Imaginalia, San Antonio Abad e Industria, y de clubes deportivos.

Unos campos que, tal y como ha señalado el alcalde, han contado con una inversión cercana a los 375.000 euros y que tienen como objetivo principal fomentar la actividad deportiva, ofrecer un servicio público de calidad a sus usuarios y dar respuesta a la alta demanda que existe de instalaciones de este tipo, sobre todo para las categorías infantiles, al poner a disposición de los ciudadanos dos campos de fútbol más. Así, se amplía el uso horario al doble, pasando de tener 56 horas semanales a 112 para entrenamientos, al tiempo que también se aumentan los usos para competiciones de niños y niñas durante los fines de semana.

El alcalde ha recordado que el Complejo ‘Ginés Meléndez’ cuenta con un campo de fútbol tradicional (fútbol 11) dividido en dos mitades para el uso diario de los entrenamientos de los equipos locales y escuelas de fútbol, siendo el horario de uso de 16:00 a 23:00 horas, es decir, siete horas diarias por cada mitad de campo, lo que supone 56 horas semanales de lunes a jueves, además de los partidos del fin de semana que se celebran en viernes por la tarde, sábado y domingo.

La construcción de este proyecto, a cargo de Quality Sport, se enmarca en el programa de inversiones para el año 2024 del Instituto Municipal de Deportes de Albacete y ha incluido el drenaje, bases, sistema de riego, pavimentos, marcaje, cerramientos, iluminación LED y equipamiento deportivo completo.

El nuevo campo de fútbol 7 con unas dimensiones de 54 metros de largo (incluyendo bandas de seguridad) y 33 metros de ancho (medidas FIFA QUALITY PRO), mientras que el de fútbol 5 mide 45 metros de largo por 27,5 metros de ancho.

En este sentido, el alcalde ha recodado que el Ayuntamiento también va a sustituir el césped artificial del campo del fútbol 11 del Complejo ‘Ginés Meléndez’, con una inversión de 215.000 euros. La obra ya está adjudicada, con un plazo de ejecución de un mes, y para no interrumpir la temporada se hará el próximo mes de junio.

Nuevos campos en la ciudad

Además, el alcalde ha señalado que el Ayuntamiento va a construir un campo de césped artificial en la Universidad Laboral que será de uso compartido con el instituto, descongestionando de este modo los pabellones y campos de fútbol de la ciudad, ofreciendo más opciones deportivas a los vecinos de este barrio y usándolo también para los Juegos Deportivos Municipales.

Del mismo modo, Manuel Serrano ha explicado que el Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento para construir dos nuevos campos de fútbol de césped artificial en el sector 14, junto a Imaginalia, uno de 100 x 50 metros convertible en dos campos de fútbol 7, y otro de 50 x 30 metros, sin olvidar que siguen avanzando los proyectos como los nuevos pabellones polideportivos de los barrios de Medicina y Cañicas-Imaginalia y la nueva piscina olímpica cubierta en el entorno del ‘Ginés Meléndez’.