El Campeonato de España de atletismo sub 20 disfrutará de pistas remodeladas

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa,informó de las importantes obras de adecuación y remodelación acometidas en las pistas de atletismo que "van a mejorar sensiblemente las prestaciones de esta instalación deportiva, sobre todo de cara al Campeonato de España Sub 20 que va a acoger nuestra ciudad el próximo mes de julio”, según indicó. Se han invertido 30.000 euros en pintar toda la pista (líneas de carrera, saltos y lanzamientos) y adecuar diversas zonas: así, se ha cambiado el obstáculo de la jaula por uno homologado con lona, se ha sustituido el cajetín de la pértiga, y se han arreglado los círculos de lanzamiento transformando los de dentro de la jaula a la versión moderna. Y todo ello con material de primera calidad, homologado por World Athletics.

También se han arreglado las burbujas del tartán

También se ha instalado una caseta para el material de competición, se han arreglado las burbujas del tartán y se ha hecho un desbrozado general de la instalación. Todos los trabajos se han programado de acuerdo con la Federación de Atletismo y siguiendo sus instrucciones para que "todo esté en las mejores condiciones en el Campeonato de España Sub 20 que tendrá lugar los días 18 y 19 de julo en las pistas de atletismo de Albacete. Más de 800 atletas de 200 clubes de todo el país participarán en este gran encuentro clasificatorio para el Campeonato del Mundo de Oregón, en Estados Unidos. De ese modo, Albacete volverá a estar en la cúspide del atletismo, y gracias al deporte recibiremos a un gran número de visitantes que contribuirán al desarrollo económico y a la promoción de la ciudad”.