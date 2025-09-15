Cambios en la señalización de algunas calles y pedanías de Albacete

El Ayuntamiento de Albacete ha aprobado diversos cambios e incorporación de señales para regular el tráfico y los aparcamientos en varias calles de la ciudad y pedanías. El concejal de Movilidad, Francisco Navarro, ha señalado que se hace “siempre con la finaliza de mejorar la seguridad de los peatones y la fluidez del tráfico de vehículos”.

Así, en el Callejón de las Portadas, Cruce con Calle Albarderos, se colocarán hitos de protección para evitar el paso a la zona peatonal, impidiendo así el estacionamiento de vehículos que además ha provocado ya la rotura del aparcamiento de bicicletas en numerosas ocasiones.

En el número 8 de la Plaza Ave María hay una ampliación del espacio peatonal con un ensanchamiento en su extremo, donde suelen aparcar vehículos de forma indebida, creando conflicto entre vecinos al no existir señalización que indique tal prohibición. Se instalará un ese punto una señal de Circulación Prohibida.

En Abuzaderas y Campillo de las Doblas, para regular el paso inevitable de vehículos pesados por estas poblaciones, y atendiendo la petición de sus correspondientes pedáneos, se instalarán señales de limitación de velocidad a 30 km/h y bandas reductoras de velocidad, en los lugares de su vía principal que no causen molestias y que sean determinados por los pedáneos.

En uno de los accesos a la calle Ramón De Campoamor del Barrio las 500 desde la carretera de Murcia, junto al Centro Socio Cultural, hay un pequeño hueco, de aproximadamente 1,5 metros, entre el murete existente y la línea de fachada, por el que se accede a un espacio peatonal. Por dicho espacio, según denuncian los residentes, se produce el paso de vehículos de movilidad personal a altas velocidades. Para evitarlo se instalará una señal de Circulación prohibida a VMP.

Se instalará un aparcamiento de bicicletas en el patio peatonal que existe delante del Colegio San Cristóbal en la calle Pérez Pastor número 94.

Con el cambio de pavimentación realizado en la calle La Coruña, se va a colocar una señal de Circulación Prohibida en su acceso por calle Manuel de Falla, manteniendo la señalización de dirección prohibida en su cruce con calle Lope de Vega.

En las calles Gran Canaria y Tenerife se colocarán señales de Calle Residencial, con prioridad peatonal, ante las próximas obras de pavimentación que se realizarán en estas calles.

A petición de los responsables de la ONCE, se propone la instalación de semáforos sonoros en la calle Carmen, antes de su cruce con Avenida Ramón y Cajal, y en esta Avenida, antes de calle Carmen, así como en el cruce de calle Federico García Lorca antes del cruce con Vasco Núñez de Balboa y en Avenida de la Ilustración, junto a calle Municipio de Molinicos.

El paso de peatones junto al número 70 la calle Feria, coincidente con uno de los accesos a los Jardinillos y a la zona de juegos infantiles, presenta riesgo de atropello por altas velocidades y por el estacionamiento de vehículos que reduce la visibilidad. Se va a eliminar el aparcamiento en una longitud de seis metros, delante de los dos tramos de paso de peatones. La plaza de estacionamiento reservada a vehículos de personas con movilidad reducida que existe en esa zona deberá ser desplazada, para dejar libre el espacio indicado, que será señalizado con isleta de zona excluida al tráfico y con la instalación de hitos verdes con bandas reflectantes. Esta medida será aplicada en todos los nuevos pasos de peatones, en aplicación de la reciente reforma del Reglamento General de Circulación.

Además, la Junta de Gobierno Local ha aprobado que para facilitar que los aparcamientos para bicicletas sean utilizados por usuarios de vehículos de movilidad personal como patinetes, podrá indicarse expresamente esta posibilidad colocando información con los símbolos de bicicleta y monopatín.