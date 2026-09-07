Las bibliotecas y salas de estudio municipales se mantienen abiertas durante la Feria 2026

El concejal de Educación, Pascual Molina, ha informado del horario especial que tendrán las bibliotecas y salas de estudio de la red municipal durante la Feria de Albacete con el objetivo de facilitar a los opositores y estudiantes la continuidad de su preparación durante estos días, así como favorecer y fomentar el hábito de la lectura entre los ciudadanos.

Ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con la educación, la cultura y el acceso a los recursos municipales, señalando que “queremos que la Feria sea compatible con el estudio y la lectura y que nuestros vecinos puedan disponer de espacios adecuados donde mantener sus hábitos de estudio y lectura también durante estas fechas tan señaladas”.

Las bibliotecas de los Depósitos del Sol, Parque Abelardo Sánchez, Parque Sur, Medicina, Ensanche, Saramago, El Pilar, Industria, Hospital, Polígono San Antón, El Salobral y Argamasón abrirán sus puertas en horario de 9:30 a 13:00 horas. Por su parte, las bibliotecas de Hermanos Falcó, Tinajeros y Santa Ana prestarán servicio de 10:30 a 13:00 horas.

En cuanto a las salas de estudio, el concejala ha señalado que la de los Depósitos del Sol, Posada del Rosario y Parque Abelardo Sánchez permanecerán abiertas de 9:30 a 13:30 horas, mientras que la sala de estudio de la Fiesta del Árbol contará con un horario más amplio, de 8:30 a 21:30 horas.

Tanto las bibliotecas como las salas de estudio permanecerán cerradas el próximo 8 de septiembre, con motivo de la festividad de la Virgen de Los Llanos, Patrona de la ciudad, al tratarse de un festivo local.