‘Belenes & Reyes’ , la Colección de Juan Ramírez de Lucas en el Museo Municipal

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha invitado a los albaceteños y visitantes a acercarse hasta el Museo Municipal para disfrutar, hasta el próximo 8 de enero, de la interesante exposición ‘Belenes & Reyes’ de la Colección de Juan Ramírez de Lucas con la que se pone en valor una de las tradiciones más populares de la Navidad como es la recreación del nacimiento de Jesús.

Una muestra que rinde un claro homenaje al legado de Juan Ramírez de Lucas, cuya visión cultural continúa enriqueciendo a la ciudad y proyectando una imagen de Albacete comprometida con el arte, la artesanía y la memoria.

Según ha explicado el alcalde, la exposición está compuesta por 41 belenes procedentes de 13 países de Europa, África y América elaborados en materiales tan diversos como la madera, el corcho, el barro, el papel, la lana, la fibra vegetal, el pergamino o el metal, señalando que cada uno de ellos representa una manera distinta de narrar un mismo acontecimiento, como es el nacimiento de Jesús, desde la sensibilidad del lugar del que procede, pero manteniendo en todos ellos intacta la intención de transmitir esperanza, amor, armonía y humanidad.

Manuel Serrano ha destacado la incorporación de un conjunto extraordinario de 55 juguetes procedentes de 18 países que incorpora esta exposición para evocar el lenguaje universal de la infancia a través de juguetes con sonido como sonajeros, guitarras, carracas o incluso una hucha musical, juguetes con movimiento con ruedas, con hilo o articulados mediante un mecanismo pendular y otros que responden a la presión de la mano, como los equilibristas.

Según ha señalado el alcalde, más allá de su forma o de su origen, todos ellos nos recuerdan que jugar es una manera de aprender, de soñar y de relacionarnos con el mundo, y que las tradiciones, cuando dialogan con la creatividad popular, se vuelven universales.

Una exposición que, según ha asegurado Manuel Serrano, “transmite mensajes y cuenta historias de creación, de transmisión, de familia, de juego, de diversidad. Historias que nos recuerdan que la cultura tiene la capacidad de acercarnos unos a otros y de acompañarnos en los momentos más importantes de nuestra vida colectiva”.

Manuel Serrano ha reforzado el compromiso que el Ayuntamiento mantiene con una cultura accesible, diversa y profundamente enraizada en la sociedad para que llegue a todo el mundo y a todos los rincones de nuestra ciudad, asegurando que el Gobierno Municipal seguirá trabajando para que el Museo Municipal siga siendo “la casa de los artistas” y un espacio dinámico, vivo y abierto a la ciudadanía.

El alcalde ha dado las gracias a Juan Antonio Sotos por hacer posible, desde hace años, que la ciudad de Albacete pueda disfrutar de la Colección de ‘Arte Popular del Mundo’ de Juan Ramírez de Lucas, así como a la concejala de Cultura, Elena Serrallé, y a todos los trabajadores del Museo Municipal por hacer posible esta exposición que anima a visitar con calma para disfrutar de todos los detalles.