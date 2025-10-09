El Ayuntamiento de Albacete trabaja para reponer el cable de cobre robado

El concejal de Proximidad, Carlos Calero, ha informado de los robos de cable que se vienen registrado en la ciudad y que han afectado al suministro eléctrico y al alumbrado público.

Según el edil, “desde mayo nos han robado 40 kilómetros lineales de cable en toda la ciudad, un cableado que estamos reponiendo con la mayor celeridad. Se estima que el coste total de lo robado, incluido el coste de reposición, supera los 160.000 euros. En los próximos días se procederá a reponer el cableado de Campollano, para que las empresas vean afectada lo menos posible su actividad”

Calero ha destacado que “en materia de prevención y actuación frente a estos delitos, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos con los medios de la Policía Local, siempre en coordinación con Policía Nacional y Guardia Civil y dentro de nuestras competencias. Las posibilidades del Código Penal son las que son y no dependen de nosotros. Aunque tenemos competencias muy limitadas en seguridad y orden público hemos detenido en los últimos meses a diez personas por robo de cobre, dos de ellas en el Polígono, además de otros dos investigados menores de edad a los que no se puede detener”.

El concejal ha añadido que “la Policía Local está haciendo vigilancias periódicas por toda la ciudad y Campollano en todos sus turnos, para evitar estos robos que tanto daño hacen al patrimonio público ya las actividades privadas”.

Calero ha hecho un llamamiento a la concienciación y también a la colaboración ciudadana, “porque estos delitos contra el patrimonio pueden ser muy perjudiciales para todos”.