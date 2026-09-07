Amplio dispositivo de seguridad preparado para la Feria de Albacete

El alcalde Manuel Serrano ha presidido en el Salón de Plenos municipal, junto al subdelegado del Gobierno Miguel Juan Espinosa, la Junta Local de Seguridad destinada a preparar la Feria, a la que también han asistido representantes de la Junta y del Hospital, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Servicio Municipal de Bomberos, Protección Civil, empresas de seguridad y Cruz Roja.

El Ayuntamiento, ha dicho el alcalde, “es el máximo responsable de organizar la Feria, y lo hacemos con orgullo y dedicación. Pero en unas fiestas tan masivas donde se congregan millones de personas durante diez días es imprescindible buscar la mejor coordinación no sólo entre los servicios municipales, sino también con otras administraciones que tienen competencias, responsabilidades y medios técnicos y humanos para seguridad y protección civil o atención sanitaria. Todos servimos al ciudadano, sea cual sea el uniforme o el distintivo que llevemos”.

Las medidas planteadas refuerzan y mejoran las adoptadas en años anteriores, gracias a la experiencia y a reuniones previas de los Cuerpos de Seguridad, Servicios de Extinción de Incendios, Servicio de Infraestructuras, Servicio de Cultura y Festejos, y Servicio de Protección Ciudadana de la Junta, entre otros. Dichas medidas afectan entre otros aspectos a control de accesos, eliminación de riesgos de obstrucción de puntos del Recinto Ferial, control de presencia en lugares sensibles, vías de evacuación, etc.

Principales medidas y novedades

Se hará un control del botellón en la Feria y en toda la ciudad. Además, se ha preparado un Plan de Seguridad Vial con controles de alcohol y drogas y una vigilancia especial de los espacios peatonales para que sean seguros.

Como novedades, se van a instalar pantallas informativas en los accesos al Recinto por las puertas R2, R3, R4 y R5, para facilitar información a los ciudadanos si hubiera que tomar medidas sobre entradas y salidas para evitar avalanchas o embotellamientos

También se ha establecido una nueva zona con 20 plazas de aparcamientos para vehículos de personas con movilidad reducida, en las calles Juan Sebastián Elcano y Tarrasa. Con ello habrá ya 64 plazas de este tipo en el entorno ferial.

Se va a avanzar en el registro tanto de caballos guiados por jinetes como de carruajes, que deberán tener suscrito un seguro de responsabilidad civil.

Este año habrá vigilantes de seguridad privada en los cuatro accesos a la zona de seguridad, para dar más eficacia jurídica al control de vehículos. Se mantiene la seguridad privada en la zona de puerta de caballos para mantener libre la vía de evacuación y de acceso de servicios sanitarios, así como en los conciertos de la “Feria de los Barrios”, donde habrá presencia policial con una ambulancia que cubra cualquier incidencia

Además, continúan en vigor medidas incorporadas la Feria pasada, como impedir el paso de vehículos de carga y descarga al Rabo de la sartén, en los días con actividades especiales y específicas; así como la segunda parada de taxis en la calle Hermanos Jimenez, y la zona de estacionamiento para motocicletas en la calle Juan Sebastián Elcano.

Habrá dos puntos Violeta y Arcoíris: uno en el Colegio Isabel Bonal, con atención 24 horas, y otro en el stand situado a la entrada de los círculos interiores, ente las 12:00 y las 7:00. El Ayuntamiento dedica una especial atención al dispositivo para la prevención de agresiones sexuales y homofóbicas durante la Feria, así como a la atención inmediata en el caso de que se produjera alguna denuncia, contando con los hosteleros y feriantes.

Se han habilitado cuatro solares en distintos puntos de la ciudad para una mayor capacidad de estacionamiento en los días de Feria. En total son 1.120 nuevas plazas: en calle Simone de Beauvoir, 160 vehículos; en calle de los Empresarios,120 vehículos; en calle Imperial, 140 vehículos; en explanada del IFAB, 700 vehículos. Y a ello se suman las 394 plazas en el aparcamiento permanente junto a la. Fiesta del Árbol

A destacar también la sala de lactancia en la Ludoteca (R2), y una zona sensorial para personas con autismo en el Centro de Seguridad.

Por su parte, el Servicio Contra Incendios y de Salvamento ha diseñado un Plan Especial evaluando los posibles riesgos, y todos los integrantes del cuerpo de bomberos están disponibles en Feria. Se han revisado y puesto a punto las instalaciones de Protección contra Incendios del entorno Ferial como hidrantes, extintores o mangueras. Y los bomberos cuentan con protocolos específicos para eventos especiales, como la Cabalgata, los espectáculos pirotécnicos de inicio y fin de Feria, los espectáculos y conciertos.

Habrá un retén de bomberos en el Centro de Emergencias de la Feria que permanecerá allí las 24 horas del día, para una atención más rápida y cercana en coordinación con el resto de servicios encargados de la Seguridad.

En cuanto a la Policía Local, su dispositivo de Feria estará formado por la totalidad de la plantilla, con 45 efectivos por turno, con servicios específicos para los espectáculos taurinos y conciertos y las distintas zonas del Recinto y entorno. Habrá 60 voluntarios de Protección Civil, 60 vigilantes de seguridad privada, y más de 110 efectivos del Servicio contra incendios, además de electricistas y personal de movilidad, infraestructuras y urbanismo.

Subdelegación

El subdelegado Miguel Juan Espinosa ha destacado la importancia de “dar continuidad al buen funcionamiento de esta Junta Local de Seguridad, que se traslada a una Feria en la que hay una incidencia bastante pequeña para el volumen de gente que se concentra en estos diez días. Se trata de un ejercicio público en el que destaca la colaboración de todas las partes implicadas”.

El comisario jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Antonio López-Alcahut García, ha informado que el dispositivo de Feria estará compuesto por 315 policías nacionales de Albacete. Además, la UPR de la ciudad contará con apoyo de la Unidad de Intervención y la UPR de Toledo. También estará presente la unidad de caballería (5 caballos), y la Unidad de Vuelo (Drones); y prestarán colaboración en el punto violeta.

Por parte de la Guardia Civil, el coronel jefe Jesús Manuel Rodrigo Sánchez ha señalado que se van a reforzar los servicios de vigilancias en pedanías y en control de dispositivos operativos respecto a grupos organizados y en prevención de actos terroristas. Se prestará especial atención a la Seguridad Vial con controles de drogas y alcohol y se realizarán también controles de seguridad alimentaria y de animales. Además, se intensificará el control de acceso a la ciudad y se vigilará la de ventas de armas blancas y pirotecnia

Puesto de Atención a Urgencias Sanitarias

Desde el gobierno de Castilla-La Mancha el delegado en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha destacado por su parte la importancia del Puesto de Atención a Urgencias Sanitarias (PAUS), un dispositivo asistencial que acerca la atención médica al entorno del Recinto Ferial y permite dar respuesta rápida a patologías leves y urgencias menores.

Ruiz Santos ha explicado que este recurso iniciará su actividad el 7 de septiembre a las 22.00 horas, y permanecerá abierto hasta el cierre de la Puerta de Hierros el día 17, como viene siendo habitual. Durante los días laborables este servicio dependiente del SESCAM prestará servicio entre las 15.00 y las 8.00 horas, mientras que los fines de semana y festivos ampliará su horario desde las 12.00 hasta las 8.00 horas.