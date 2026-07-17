Afammer invita a convertirse en embajador de tu pueblo

Afammer lanza la campaña #TeInvitoAMiPueblo, una iniciativa que pretende convertir a vecinos y vecinas en embajadores de sus municipios mediante la creación de microvídeos que ayuden a difundir la riqueza turística, cultural, social y humana de los pueblos de España.

La campaña nace con el objetivo de promover el turismo rural, apoyar el emprendimiento local y poner en valor el patrimonio natural, cultural y humano de los pueblos de España desde la participación directa de quienes viven el territorio.

A través de esta iniciativa, personas mayores de 18 años podrán participar grabando un vídeo breve que muestre aquello que hace especial a su pueblo: sus paisajes, tradiciones, gastronomía, actividades familiares, iniciativas emprendedoras o experiencias auténticas vinculadas al entorno rural. El plazo para participar permanecerá abierto hasta el 30 de agosto.

Para participar será necesario grabar un vídeo de un máximo de 90 segundos en el que la persona participante se presente brevemente utilizando la frase “Te Invito a Mi Pueblo” y muestre aquello que hace especial a su municipio. Los vídeos deberán publicarse exclusivamente en Facebook o Instagram, incluyendo el hashtag oficial #TeInvitoAMiPueblo y la mención de los perfiles oficiales de AFAMMER en estas redes sociales.

Las bases completas del concurso pueden consultarse en la página web oficial de AFAMMER: https://www.afammer.es/como-participar-en-teinvitoamipueblo/

Requisitos de participación

· Duración máxima: 90 segundos.

· Formato vertical 9:16 o cuadrado 1:1.

· Calidad mínima: 720p (recomendado 1080p).

· Inicio obligatorio con la frase: “Te Invito a Mi Pueblo”.

· Subir vídeo a Facebook o Instagram

· Uso obligatorio del hashtag #TeInvitoAMiPueblo.

· Mencionar a AFAMMER en sus perfiles oficiales en Facebook o Instagram

La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, ha destacado la excelente acogida que está teniendo la iniciativa desde su puesta en marcha y ha animado a más vecinos y vecinas a participar en el concurso. “TeInvitoAMiPueblo demuestra que nuestros pueblos tienen mucho que enseñar y que son sus propios vecinos quienes mejor pueden transmitir su riqueza, su patrimonio y su forma de vida. Cada vídeo es una invitación a descubrir la España rural desde la autenticidad y a poner en valor todo lo que nuestros municipios ofrecen”, ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que «con un sencillo vídeo grabado con el móvil, cualquier persona puede convertirse en embajadora de su pueblo, contribuir a fomentar el turismo rural y ayudar a que más personas descubran la riqueza de nuestros municipios”.

Desde su lanzamiento, la iniciativa está registrando una excelente acogida en redes sociales, acumulando ya cerca de 170.000 visualizaciones entre Facebook e Instagram, además de un importante número de interacciones, comentarios y compartidos. Unos resultados que reflejan el interés que está despertando la campaña y el compromiso de vecinos y vecinas de toda España por mostrar aquello que hace únicos a sus pueblos.

La campaña busca generar una gran red de promoción positiva del medio rural desde la emoción, la cercanía y el orgullo de pertenencia, favoreciendo además la visibilidad de pequeños negocios, productores locales y proyectos emprendedores vinculados al territorio.