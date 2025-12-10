Actividades culturales en el Museo de la Cuchillería en torno a la Navidad

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, y la concejala responsable del Museo Municipal de la Cuchillería, Lucrecia Rodríguez de Vera, han presentado la programación especial navideña del Museo Municipal de la Cuchillería, una oferta que forma parte de la Navidad Cultural de Albacete 2025/2026 y que está diseñada para celebrar estas fechas con actividades que combinan tradición, creatividad, gastronomía y participación familiar, coincidiendo además con el vigésimo aniversario de este espacio emblemático albaceteño.

La programación dará comienzo el 11 de diciembre a las 18:00 horas con una cata de focaccias artesanas impartida por Miguel Ángel Sahuquillo, de Vamos de Pan, una sesión con el patrocinio de Arcos y Bodegas Antares. El 17 de diciembre, también a las 18:00 horas, el maestro panadero ofrecerá una cata de panettone de Navidad que permitirá al público descubrir las particularidades de este dulce.

El día 18 de diciembre, a las 18:30 horas, se inaugurará y se entregarán los premios del XXIII Concurso de Dibujo Infantil ‘Amós Núñez’, dedicado a la cuchillería y patrocinado por El Corte Inglés y por Amós Núñez, cuchillero, una cita que cada año reúne a cientos de participantes y familias en torno a la creatividad infantil.

El 19 de diciembre, a las 18:30 horas, el Museo acogerá el espectáculo ‘Secreto de mago’, a cargo de Juanma García, que llenará el espacio de ilusión y entretenimiento para todas las edades.

La gastronomía volverá a estar presente el 23 de diciembre a las 11:00 horas con el curso ‘Sushi en familia’, impartido por Javier García Albuger, del Restaurante Martina y patrocinado por Arcos.

Tras la Navidad, el Museo retomará su actividad el 26 de diciembre, a las 11:30 horas, con un taller infantil de adornos navideños dirigido a menores a partir de los seis años y con inscripción previa. La creatividad continuará el 30 de diciembre, a las 11:00 horas, con un taller de galletas navideñas impartido por Cristina Ródenas, de la cafetería El Ratico, una actividad también patrocinada por Arcos.

Posteriormente, ya en enero, el día 2 a las 11:30 horas, se celebrará un nuevo taller infantil de adornos navideños para niñas y niños a partir de los seis años, igualmente con inscripción previa.