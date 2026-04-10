200 plazas para 4 campamentos de verano en la provincia

El diputado de Juventud y Deportes, Dani Sancha, ha anunciado la apertura del plazo de solicitud para los Campamentos de Verano que anualmente organiza la Diputación de Albacete, “una de las grandes iniciativas” de su programación anual de actividades juveniles y deportivas.

El programa incluye cuatro propuestas de una semana de duración cada una de ellas, destinadas a fútbol, baloncesto, multiaventura y a explorar el entorno, y cuenta con 200 plazas disponibles para chicos y chicas de 9 y 15 años, tal y como ha explicado Sancha, apuntando que se desarrollarán, durante una semana, entre el 28 de junio y el 5 de julio. Y las solicitudes se pueden realizar desde el martes 7 de abril hasta el próximo 17 de abril en la sede electrónica de la institución.

Centrándose en los detalles de los campamentos, Sancha ha señalado que desde la Diputación se garantiza un precio accesible para que esto no suponga un impedimento para las familias. De hecho, se mantiene estable en los últimos años en 250 euros.

Algo que es posible porque la institución financia más del 60% del coste total del programa, con una inversión superior a los 90.000 euros. Además, el reparto de plazas se realizará atendiendo a criterios de equilibrio territorial, destinando el 40% a solicitudes procedentes de Albacete capital y el 60% a municipios de la provincia, reforzando su compromiso con la igualdad de oportunidades.

[[H3:Cuatro experiencias únicas]]

Así, el programa cuenta con 50 plazas para cada uno de los campamentos y Albacete volverá a ser la sede del campus de fútbol, que se celebrará en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta y en la Residencia Universitaria Benjamín Palencia. Será del 29 de junio al 5 de julio y podrán inscribirse chicos y chicas nacidos entre 2013 y 2017 (de 9 a 13 años)

En las mismas fechas, se llevará a cabo un campus de baloncesto en la Ciudad Deportiva Antonio Amorós de Caudete, con alojamiento en el albergue municipal, dirigido a jóvenes nacidos entre 2014 y 2017 (de 9 a 12 años).

Por otro lado, el municipio de Agramón, en Hellín, acogerá el campamento ‘Exploradores en el tiempo’ del 28 de junio al 4 de julio, para participantes nacidos entre 2014 y 2016 (de 10 a 12 años). Esta propuesta incluye actividades como montañismo, natación, snorkel, geología, senderismo y arqueología, y el alojamiento será en La Escarihuela.

Finalmente, y también en esa semana, Alcalá del Júcar será el escenario del campamento multiaventura para nacidos entre 2011 y 2013 (de 13 a 15 años), en el que podrán disfrutar de actividades como tirolina, tiro con arco, pádel surf, piragua, paintball o gymkanas.

[[H3:Sorteo de las plazas]]

Cada solicitante podrá optar únicamente a una de las actividades y, en caso de presentar más de una solicitud, sólo se tendrá en cuenta la primera que cumpla los requisitos establecidos. Y la adjudicación de las plazas se llevará a cabo mediante un único sorteo común para todas las actividades programadas, teniendo en cuenta el número de entrada en el Registro General de la Diputación. A partir del número seleccionado, se asignarán las plazas por orden correlativo, incluyendo también las posibles vacantes que pudieran generarse.

El día y la hora del sorteo se anunciarán previamente en el tablón de anuncios de la Diputación. Una vez realizado, los resultados se publicarán en la sede electrónica, y las personas seleccionadas recibirán un correo electrónico con las instrucciones necesarias para formalizar la aceptación y el pago del campamento.