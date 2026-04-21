La Plaza del Altozano volvió a acoger una masterclass de Golf

El golf volvió a 'venderse' en el corazón de Albacete gracias a una iniciativa que demostró que este deporte vive uno de sus momentos más dinámicos. El Club de Golf Las Pinaillaslogró, por segunda ocasión, trasladar la esencia del campo a plena ciudad, acercando palos, bolas y green a vecinos que, en muchos casos, tenían su primer contacto con este deporte.

Acción conjunta entre IMD y la RFEG

La acción, que ya se ha consolidado como una de las propuestas deportivas más atractivas del calendario local, tiene su origen en la colaboración entre el club, el Instituto Municipal de Deportes y el respaldo de la Real Federación Española de Golf. Una sinergia que permitió repetir una fórmula ganadora: hacer accesible el golf, romper barreras y demostrar que es un deporte abierto a todos.La jornada se desarrolló con una notable afluencia de público. Familias completas, jóvenes, adultos y mayores se acercaron a probar la experiencia. Sin distinción de edad o condición física, todos encontraron en el golf una actividad atractiva, técnica y, sobre todo, divertida. El ambiente fue participativo, cercano y muy didáctico, con monitores guiando a los asistentes en sus primeros golpes.

Pero más allá del éxito puntual del evento, el objetivo del club es estratégico: generar afición. Desde Las Pinaillas tienen claro que el mayor reto no es solo atraer miradas, sino convertir la curiosidad en hábito. Y los datos les respaldan. Según trasladan desde la entidad, un alto porcentaje de quienes prueban el golf por primera vez acaban incorporándolo a su vida, y esta mejora notablemente. Este crecimiento se apoya además en una ambiciosa campaña de comunicación multicanal -radio, prensa, televisión y redes sociales- que busca amplificar el impacto de la iniciativa. Como punta de lanza, el club ha lanzado una oferta especialmente diseñada para nuevos jugadores: un curso de ocho clases por tan solo 80 euros, impulsado con el apoyo de la federación nacional.