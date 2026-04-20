SAMPO comienza el ascenso del proyecto 'Siete Cumbre' con el Pico Almenara

Desde el Servicio de Apoyo Multidisciplinar al Paciente Oncológico (SAMPO) se han propuesto ascender siete cumbres en la provincia, todas ellas por encima de 1.500 metros.

Comenzaron el domingo, 19 de abril, con la subida al Pico Almenara (1.796m) y fueron cerca de 40 personas, pacientes oncológicos y familiares, los que disfrutaron de una jornada deportiva.

El origen de esta iniciativa nace de la mano de Alicia García Nieto, paciente oncológica y aficionada a la montaña, y es quién ha seleccionado estos puntos por altura y recorridos con facilidad de acceso.

Los siguientes picos son: