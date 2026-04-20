Deporte y salud

SAMPO comienza el ascenso del proyecto 'Siete Cumbre' con el Pico Almenara

Serán siete cumbres de la provincia, todas ellas de más de 1.500 metros, las que pacientes oncológicos, junto a voluntarios de SAMPO, ascenderán en este 2026. La próxima está prevista para el 10 de mayo.

Onda Cero Albacete

Albacete |

SAMPO comienza el ascenso del proyecto 'Siete Cumbre' con el Pico Almenara
SAMPO comienza el ascenso del proyecto 'Siete Cumbre' con el Pico Almenara | SAMPO

Desde el Servicio de Apoyo Multidisciplinar al Paciente Oncológico (SAMPO) se han propuesto ascender siete cumbres en la provincia, todas ellas por encima de 1.500 metros.

Comenzaron el domingo, 19 de abril, con la subida al Pico Almenara (1.796m) y fueron cerca de 40 personas, pacientes oncológicos y familiares, los que disfrutaron de una jornada deportiva.

El origen de esta iniciativa nace de la mano de Alicia García Nieto, paciente oncológica y aficionada a la montaña, y es quién ha seleccionado estos puntos por altura y recorridos con facilidad de acceso.

Los siguientes picos son:

  • Pico Argel (1.698m) en el Calar del Río Mundo. Será el 10 de mayo.
  • Pico de la Atalaya en la Sierra de las Cabras en Nerpio (2.083m)
  • Pico Mentiras, en Yeste (1.896m)
  • Pico de la Sagra (1.769m) y el Padrón (1.752), en Villaverde de Guadalimar
  • Pico el Padrastro (1.503m) desde Bogarra

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