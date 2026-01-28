Este domingo se abrirá un período de preinscripción para la 10K nocturna

El concejal de Deportes Francisco Villaescusa informó de la apertura de un período de preinscripción para la V edición de la 10K Nocturna Albacete, una carrera "fundamental en el calendario deportivo de la ciudad” que se celebrará el próximo 23 de mayo y para la que habrá un límite máximo de 5.000 dorsales disponibles. Con el objetivo de facilitar una correcta inscripción de todos los participantes, este domingo a las 10:00 se podrá realizar la preinscripción a través de las páginas web www.albaceterunning.com y www.atletaspopulaes.es, hasta el domingo 8 de febrero a las 10:00. Una vez finalizado el periodo de preinscripción, el lunes 9 de febrero se publicará el listado de preinscritos y se atenderán posibles incidencias o reclamaciones.

En el caso de que el número de preinscritos no supere la oferta de dorsales disponibles, las personas preinscritas podrán formalizar su inscripción a partir del martes 10 de febrero hasta el domingo 15 de febrero a las 23:59 horas. Si el número de preinscritos supera la oferta de dorsales disponibles, se realizará un sorteo entre todos ellos, el martes 10 de febrero.

Sorteo

Para realizar el sorteo, se extraerá un número al azar en presencia de representantes de varios clubes de atletismo de Albacete, de cuyo resultado se informará en redes sociales y en las webs abrunning y atletaspopulares. A partir del número que se saque (incluido), los siguientes 4.999 preinscritos podrán comprar el dorsal. Si el número es de los últimos del listado, se seguirá contando desde el primero de la lista. Las personas preinscritas que puedan adquirir el dorsal, tendrán de límite hasta el domingo 15 de febrero a las 23:59 para formalizar la inscripción con un coste de 18 euros. Si a partir del 16 de febrero hubiera plazas sin formalizar la inscripción, estas plazas se otorgarán a los siguientes números de listado, que podrán inscribirse hasta el 1 de mayo con las siguientes tarifas:18 euros hasta el 1 de marzo, 21 euros hasta el 1 de abril, y 24 euros hasta el día primero de mayo. En todos los casos se aplicará un descuento de tres euros a las personas inscritas en el Circuito Provincial de Carreras Populares.

Villaescusa indicó que “de esta forma queremos organizar de forma más ordenada y clara las inscripciones a una prueba que siempre tiene una asistencia masiva, y donde las inscripciones vienen superando ampliamente el número de dorsales ofertados. Esperamos que el sorteo dé tranquilidad a los atletas y aporte aún más transparencia y orden al proceso de inscripciones”.