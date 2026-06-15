Un oso destroza varios colmenares en Campoo de Ebro

Un oso pardo ha destrozado varios colmenares en la localidad cántabra de Campoo de Ebro (Valderredible), pertenecientes a vecinos colindantes.

El suceso tuvo lugar la pasada semana y el oso fue sorprendido gracias a la cámara que instaló un vecino de la zona en su colmenar, después de que aparecieran tiradas varias colmenas durante dos días consecutivos, con la idea de que pudiera ser un tejón el que estaba ocasionando los daños.

Según ha señalado el vecino afectado en declaraciones a Europa Press, Miguel López, "nunca" se había producido un hecho de estas características en la zona y teme que el oso vuelva a aparecer y causar más daños porque, aunque ha amarrado con cintas las colmenas, el osos tiene "mucha fuerza", ha advertido.

En su caso, el oso ha tirado cuatro colmenas --que se encuentran en pleno "proceso de cría" para hacer miel--, valoradas unos 1.500 euros, y a vecinos colindantes les ha destrozado su colmenar "por completo".

López ha indicado que ya ha enviado el informe a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, si bien ha denunciado que se "paga muy poco" por estos daños, unos "cien euros".

En este sentido, ha apuntado que aquellos vecinos que no tienen dadas de alta dichas colmenas no van a recibir ninguna compensación económica.