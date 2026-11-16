La zona azul de la ERA de Torrelavega entra en funcionamiento con 249 plazas de aparcamiento gratuito

La zona azul del Estacionamiento Regulado Activo (ERA) de Torrelavega entrará en funcionamiento este lunes con 249 plazas de aparcamiento gratuito distribuidas por diferentes calles de la ciudad.

La puesta en marcha de la zona azul supone un nuevo paso en la implantación de este sistema de aparcamiento gratuito regulado, diseñado para incrementar la rotación de vehículos y mejorar la disponibilidad de aparcamiento en las zonas de mayor actividad comercial, hostelera y de servicios.

El objetivo es que las plazas disponibles puedan ser utilizadas por un mayor número de conductores a lo largo del día, facilitando el acceso a los establecimientos y servicios de Torrelavega.

23 zonas

La nueva zona azul se distribuye en 23 zonas de estacionamiento, identificadas mediante señalización vertical y líneas discontinuas azules.

Entre las calles en las que se han habilitado plazas se encuentran Julián Ceballos, Avenida de España, Augusto González Linares, Teodoro Calderón, La Llama, José Lucio Mediavilla, José María Pereda, Joaquín Cayón, Julián Urbina y Avenida de la Constitución, entre otras.

El estacionamiento estará regulado de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 9.00 a 14.00 horas. Fuera de estos horarios se podrá aparcar libremente.

En cuanto al tiempo de permanencia, será de un máximo de 90 minutos para los usuarios no residentes y de 120 minutos para quienes dispongan de la Tarjeta Ciudadana. En el caso de los vehículos de personas con movilidad reducida, estos límites se amplían a 180 y 240 minutos, respectivamente.

Para utilizar estas plazas será necesario activar un tique digital mediante la aplicación gratuita Parkunload, que permite identificar la zona de estacionamiento e iniciar y finalizar el periodo autorizado. Las personas que no sepan o no puedan utilizar la aplicación podrán solicitar asistencia a través de los teléfonos 692 689 373 y 692 689 392.

Zona naranja

La entrada en servicio de la zona azul se suma al funcionamiento de la zona naranja, que mantiene sus 123 plazas de estacionamiento gratuito regulado.

En este caso, las plazas están reservadas para vehículos profesionales de lunes a sábado, de 8.00 a 11.00 horas, con un tiempo máximo de 30 minutos. Posteriormente, pueden ser utilizadas por vehículos particulares de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.