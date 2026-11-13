Vueling extiende su ruta entre Santander y París a la temporada de invierno con dos frecuencias semanales

La compañía aérea Vueling extenderá a la temporada de invierno, con dos frecuencias semanales, su ruta directa entre el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander y el de París-Orly.

La conexión, que se inauguró el pasado 31 de marzo para la temporada de verano, contará durante el invierno con dos frecuencias semanales, los miércoles y los sábados, ha explicado la compañía en un comunicado.

Con esta ampliación, la aerolínea busca consolidar el enlace directo entre Cantabria y uno de los principales destinos de Europa durante todo el año, lo que facilita la llegada de visitantes franceses a la región también fuera de la temporada estival, así como los viajes de ocio y de negocios desde Cantabria a la capital francesa.

Para reforzar la visibilidad de Cantabria en el mercado francés, Vueling ha organizado en la Oficina de Turismo de España en París dos encuentros de promoción dirigidos a profesionales y medios del sector turístico.

Ambas jornadas han permitido dar a conocer la conectividad de la región desde París y poner en valor su diversidad cultural y turística, con el objetivo de animar a los viajeros franceses a descubrir Cantabria durante todo el año.

Esta acción se suma al nuevo avión personalizado con la imagen de 'Cantabria Infinita' que Vueling presentó el pasado mes de octubre, un A320 con matrícula EC-MJB que lleva la imagen de la región por la red europea de la aerolínea.

Para la temporada de invierno, Vueling ha programado cerca de 100.000 asientos en el aeropuerto de Santander, un 9,5% más que en el invierno anterior.

La aerolínea conectará Cantabria con Barcelona, Palma de Mallorca, París-Orly y, durante el mes de enero, también con Alicante.

Vueling opera en el aeropuerto cántabro desde 2012 y, desde entonces, ha transportado a más de 1,5 millones de pasajeros.