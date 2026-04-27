Los vecinos de Pombo y Cañadío, "indignados" por el retraso de la ordenanza de terrazas: "Es una estrategia"

La Asociación de Vecinos de las Plazas de Pombo-Cañadío y Ensanche ha manifestado su "profunda indignación" ante el retraso en la nueva ordenanza de terrazas de Santander, una regulación que cree "urgente e inaplazable".

Al respecto, ha afirmado que este aplazamiento "no es casual", sino que se debe a una "estrategia" que "permitirá la ocupación desmedida del espacio público" durante el verano.

Así lo ha manifestado este domingo en un comunicado, después de que la alcaldesa, Gema Igual (PP), anunciara esta semana a preguntas de la prensa que el texto no estará listo para esta temporada estival debido a los plazos de tramitación.

"Alegar que no hay tiempo para el verano no es excusa, es la confirmación de una falta absoluta de voluntad política para abordar un problema que lleva años perjudicando a los vecinos y una auténtica tomadura de pelo a los afectados", ha lamentado el colectivo vecinal.

Para él, "nunca ha existido una voluntad real de actualizar la ordenanza por temor a las reacciones de determinados grupos de presión", y ha acusado a la regidora, "como máxima responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa", de optar por la "inacción" mientras se consolida "un modelo que invade aceras y limita derechos básicos de la ciudadanía, prefiriendo el caos a cumplir con la ley".

"Estamos ante una gestión presidida por la negligencia, la desidia y el desprecio hacia quienes padecen el ruido, la saturación del espacio público y la pérdida de habitabilidad", ha aseverado.

Rectificación y plan

Por ello, la Asociación de Vecinos ha exigido una rectificación "inmediata" y la puesta en marcha de un plan que incluya "la reducción drástica de la ocupación abusiva del espacio público"; la mitigación del ruido mediante la disminución de los horarios de las terrazas y el cumplimiento "estricto" de la legalidad vigente, "suprimiendo el mobiliario adosado a las fachadas".

"Los vecinos de Santander merecemos soluciones y una administración que actúe con responsabilidad (...). Si la alcaldesa no es capaz de garantizar el cumplimiento de la ley y proteger a sus ciudadanos, será directamente responsable del deterioro de la convivencia en la ciudad y del incumplimiento de la legalidad vigente", ha sentenciado el colectivo.

Y ha advertido que no va a "mirar hacia otro lado" y que utilizará todos los medios a su alcance para defender su derechos, "en las instituciones, en la calle y dónde sea necesario".

"Es momento de elegir: o se gobierna para la ciudadanía o se asumen las consecuencias de no hacerlo", ha concluido.