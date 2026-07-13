Urraca y Molleda, candidatos a las primarias del PSOE de Torrelavega

José Luis Urraca y Agustín Molleda han presentado los avales necesarios para concurrir a las primarias que designarán al candidato del PSOE de Torrelavega a la Alcaldía de la capital del Besaya en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027.

Ambos han presentado el máximo de avales que recogen las bases de este proceso interno, un 20% del censo total.

Así, la Comisión Autonómica de Ética de la formación les ha proclamado candidatos provisionales tras verificar dichos avales, ha informado el PSOE en nota de prensa.

De este modo, Urraca --actual secretario general de la agrupación torrelaveguense y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento-- y Molleda --secretario de Organización del PSOE de Cantabria y exregidor de Cartes-- se enfrentarán en las primarias que se celebrarán el próximo domingo 19 de julio, de las que saldrá el aspirante a ser el alcalde de la segunda ciudad más grande de la comunidad.

La campaña informativa comenzará este domingo 12 hasta el sábado 18 y podrán votar en los comicios toda la militancia de la agrupación, la afiliación directa y los integrantes de las Juventudes Socialistas de Torrelavega que consten en el cierre censal de 1 de junio de 2026.

Urraca, con ganas de seguir construyendo

En un comunicado, Urraca ha valorado positivamente la respuesta de la militancia durante esta primera fase del proceso y ha destacado el respaldo "amplio y significativo" recibido en forma de avales, que, en su opinión, "demuestra la confianza de las y los compañeros en este proyecto colectivo".

En este sentido, ha subrayado que la participación activa de la militancia a la hora de comprometerse con su candidatura es "una muestra de fortaleza del partido, que vuelve a evidenciar el compromiso de los socialistas de corazón de Torrelavega con el futuro de la ciudad".

El actual secretario general de la agrupación socialista de la capital del Besaya ha puesto en valor "el escrupuloso respeto" de su precandidatura "a los tiempos y a las formas" del proceso y ha mostrado su convencimiento de que, "cuando los y las militantes hablen en las urnas", la propuesta que encabeza "logrará el apoyo mayoritario".

Además, ha afirmado que los valores que representa su candidatura, "honestidad, trabajo serio y constante y compromiso del equipo que lidero con Torrelavega", conectan con lo que la militancia "quiere para liderar el próximo proyecto municipal".

Asimismo, Urraca ha destacado el trabajo desarrollado por el Grupo Municipal Socialista en los últimos años, con una gestión "seria, responsable y centrada en mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Torrelavega", y cree que la militancia "sabrá valorar este desempeño a la hora de decidir el futuro liderazgo del proyecto socialista en la ciudad".

Por último, ha señalado que afronta esta nueva fase del proceso "con mucha ilusión, responsabilidad y muchas ganas de seguir construyendo, junto a la militancia, una alternativa sólida para el futuro de Torrelavega".

Molleda: Devolver la confianza a los socialistas

Por su parte, Molleda, en declaraciones a Europa Press, ha valorado positivamente que haya dos candidaturas a las primarias y ha considerado que será un "fracaso" no obtener la Alcaldía en las urnas independientemente de quién se presente.

"No nos podemos permitir quedarnos con el título de candidatos. Tenemos la responsabilidad, somos un equipo de gobierno", ha dicho.

Asimismo, ha indicado que al día siguiente de las primarias, "gane quién gane, el vencedor tiene que demostrar generosidad, humildad y respeto" y "pensar en el partido por encima de interés personales y personalistas".

Así, el actual secretario de Organización del PSOE cántabro ha afirmado que su idea es ganar este proceso --mostrándose convencido de que va a vencer "sin ningún tipo de dudas"-- y, a partir de ahí, "construir el mejor proyecto y más ilusionante para devolver la confianza a la gente progresista de la ciudad", trabajando junto a la agrupación y su secretario general, ha puntualizado.

Por último, Molleda, que ha asegurado ofrecer "fiabilidad" como demuestra su resultado "bueno o digno" en un municipio próximo como Cartes, ha destacado la diferencia en el porcentaje de voto obtenido en las últimas elecciones de 2023 por Urraca (22%) y Pedro Sánchez (40%), para afirmar que lo que se necesita son 18 puntos de diferencia para "construir el mejor PSOE en Cantabria y el mejor PSOE en Torrelavega", insistiendo en "devolver la confianza a la gente".