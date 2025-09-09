ENVEJECIMIENTO ACTIVO

UNATE : " Hay muchos congresos sobre la soledad no deseada, pero ninguno sobre la tristeza"

UNATE denuncia que las instituciones públicas no cuentan con estudios sobre la forma de vida de los mayores para después diseñar políticas eficaces para ellos.

María Gómez

Santander |

La Universidad de Mayores ha elaborado un documento sobre el perfil de los mayores cántabros que ya son 1 de cada cuatro habitantes. El edadismo, la sensaciónerrónea de fragilidad por ser mayor o la falta de participación en los foros de decisión son asuntos que la política y la sociedad en general debe abordar.Uno de cada cuatro residentes es mayor, el 33% de los hogares cántabros lo soportaneconómicamente las pensiones, y hay 34.000 pensiones de viudedad por debajo del salario mímino ; primera brecha de desigualdad y bienestar que afecta sobre todo a mujeres. Paco Gómez Nadal coordinador del estudio.

Hay más datos, como que el 22% de los mayores están en riesgo de exclusión, que solo el 11% de los que tienen mas de 65 años han solicitado ayudas de dependencia, y sobre la soledad deseada una advertencia dice la gerontóloga Mónica Ramos; no hay que acompañar la soledad, hay que ir a las causas.

El perfil de los mayores cántabros elaborado por UNATE deja constancia de una necesidad que atañe a las instituciones: elaborar estudios sobre qué, como se sienten y que piden los mayores. Será encontes cuando las entidades puedan trabajar y ayudar a que las administraciones elaboren políticas públicas destinadas a las necesidades reales de los mayores.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer