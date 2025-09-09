UNATE : " Hay muchos congresos sobre la soledad no deseada, pero ninguno sobre la tristeza"

La Universidad de Mayores ha elaborado un documento sobre el perfil de los mayores cántabros que ya son 1 de cada cuatro habitantes. El edadismo, la sensaciónerrónea de fragilidad por ser mayor o la falta de participación en los foros de decisión son asuntos que la política y la sociedad en general debe abordar.Uno de cada cuatro residentes es mayor, el 33% de los hogares cántabros lo soportaneconómicamente las pensiones, y hay 34.000 pensiones de viudedad por debajo del salario mímino ; primera brecha de desigualdad y bienestar que afecta sobre todo a mujeres. Paco Gómez Nadal coordinador del estudio.

Hay más datos, como que el 22% de los mayores están en riesgo de exclusión, que solo el 11% de los que tienen mas de 65 años han solicitado ayudas de dependencia, y sobre la soledad deseada una advertencia dice la gerontóloga Mónica Ramos; no hay que acompañar la soledad, hay que ir a las causas.

El perfil de los mayores cántabros elaborado por UNATE deja constancia de una necesidad que atañe a las instituciones: elaborar estudios sobre qué, como se sienten y que piden los mayores. Será encontes cuando las entidades puedan trabajar y ayudar a que las administraciones elaboren políticas públicas destinadas a las necesidades reales de los mayores.