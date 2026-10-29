El túnel de Pedredo en la A-67 acoge un simulacro para evaluar la repuesta ante accidentes

El Gobierno autonómico y la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria llevarán a cabo durante la noche del jueves 29 al viernes 30 de octubre un simulacro de accidente en el túnel de Pedredo, en la Autovía de la Meseta (A-67), con el objetivo de poner a prueba la capacidad de respuesta y coordinación de los distintos organismos y servicios de emergencia que intervienen en este tipo de infraestructuras.

El ejercicio, que se desarrollará en horario nocturno para reproducir con la máxima fidelidad posible las condiciones de una emergencia real, permitirá evaluar tanto la eficacia de los procedimientos de actuación como el funcionamiento de los sistemas de seguridad y de las infraestructuras del túnel.

Horarios

Para garantizar el correcto desarrollo del ejercicio, se producirán cortes de tráfico en la A-67 y desvíos alternativos que comenzarán a partir de las 23:00 horas de hoy, 29 de octubre.

El simulacro está previsto que se inicie en torno a las 00:45 horas del día 30 y que la circulación quede completamente restablecida alrededor de las 04:00 horas.

Operativo

En el operativo participarán efectivos del Servicio de Protección Civil del Gobierno de Cantabria, que movilizará a tres técnicos, uno de ellos como jefe del Puesto de Mando Avanzado (PMA); el grupo logístico de Cruz Roja; el servicio de drones del Gobierno regional; el Servicio Cántabro de Salud, a través del 061; el Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), con el Centro 112 y los parques de bomberos de Los Corrales de Buelna y Reinosa; la Guardia Civil de Tráfico; y la empresa explotadora de la infraestructura, que movilizará al responsable del Centro de Conservación y Explotación (COEX), al director de explotación del túnel y al equipo de primera intervención.

Con el fin de comprobar la capacidad de reacción de todos los intervinientes en condiciones lo más próximas posible a una situación real, el escenario concreto del accidente no será conocido previamente por los participantes. La emergencia se activará a partir de una primera llamada al Centro de Atención a Emergencias 112, de manera que los distintos servicios deberán desplegar sus recursos y procedimientos conforme a los protocolos habituales de actuación.