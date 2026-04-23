De 6.00 a 16.30 horas

El túnel del pasaje 'Movimiento ciudadano' del barrio Covadonga se corta al tráfico jueves y viernes

El Consistorio recomienda a los conductores utilizar rutas alternativas durante el tiempo que duren los trabajos

Europa Press

Santander |

El túnel del pasaje 'Movimiento ciudadano' del barrio Covadonga de Torrelavega
El túnel del pasaje 'Movimiento ciudadano' del barrio Covadonga de Torrelavega | Google Maps

El túnel del pasaje 'Movimiento ciudadano', en el barrio Covadonga, se cortará al tráfico este jueves 23 y el viernes 24, de 6.00 a 16.30 horas.

El Ayuntamiento de Torrelavega ha informado que la restricción se produce con motivo de trabajos de mantenimiento que se llevarán a cabo, que incluyen la instalación eléctrica, alumbrado, sistemas de extracción de humos y limpieza.

El Consistorio recomienda a los conductores utilizar rutas alternativas durante el tiempo que duren los trabajos, agradece la comprensión de los ciudadanos y pide disculpas por las molestias que esta actuación pueda ocasionar.

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